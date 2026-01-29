聽新聞
健康你我他／臨時發揮食材 一樣美味營養

聯合報／ 簡曉靜（北市大安）
早餐雖然是臨時登場，但仍然是美味、均衡具備。圖／簡曉靜提供
早餐雖然是臨時登場，但仍然是美味、均衡具備。圖／簡曉靜提供

平常若安排在家工作，我總是刻意等孩子們上學後，才享用自己的早餐，因為這是媽媽少有的me time ，一人早餐的內容不必考慮孩子們的喜好與需求，能夠純粹地依據當天的狀況、以及自己身體的感覺來準備，想來是很幸福的事。

近幾個月，不知是否因為有固定運動的關係，明顯較過去更容易感到飢餓，然而，口味上卻愈來愈不習慣調味重或油膩的食物，於是自然而然地，為自己準備早餐的時候，也總會花幾秒鐘思考一下，是否包含了一定比例的蛋白質、有無合適的澱粉與油脂等搭配。

因此，我的獨享早餐最常出現的組合是水煮蛋加煎烤肉片，一把起司或堅果、一份水果，配上雜糧饅頭及黑咖啡，準備容易，享用起來也覺得很豐盛、均衡，吃完之後開始工作，血糖不至於有突然的變化，既有飽足感，也未曾因過分飽食而昏昏欲睡或腸胃不適。

日前準備早餐時，突然發現常用的食材均已用盡，快速地在冰箱裡搜尋後，依循平日早餐的搭配邏輯，便用電鍋蒸了兩片生豆皮，抹上幾滴日式淡醬油，一盤撒了堅果、小魚干和藍莓的生菜，再配上一碗燕麥粥、一杯無糖豆漿，最後以為孩子們煮的「黃耆紅棗枸杞茶」結尾，這份看起來不中不西的早餐，雖然是臨時登場，但仍然是美味、均衡具備呢。

早餐 在家工作 冰箱 食材 饅頭 血糖

