7作家以客語創作 為客家發聲、點亮時代的光

中央社／ 台北28日電

客委會與鏡文學合辦「客語文學作家創作計畫」，邀7名客籍作家以客語創作，今天在台北「西本願寺樹心會館」舉行「寫出自家个聲，點亮時代个光-當代客語文學寫作」新書發表會。

7部作品包含甘耀明長篇小說「我的鴉鵲公主」、高翊峰長篇小說「跳童」、李旺台短篇小說集「𠊎屋下个番檨樹」、吳鳴散文集「豐田歲時記」、張郅忻散文集「覓蜆仔」、羅思容詩集「月光歸路」以及張芳慈詩集「爧」，作品題材從傳統客庄到近未來賽博龐克（Cyberpunk），豐富而多元。

客家委員會主委古秀妃致詞表示，她讀小學時，祖父每天早上都要讀報紙，並用客語讀出聲來，讓她印象非常深刻，而當時還沒有客語字。不過前幾年曾有一位老師問她「用什麼語言思考」，古秀妃毫不猶豫說「客語」，但那位老師否定她說「但你用華語書寫，你是用華語思考」，這讓古秀妃陷入深思。

古秀妃說，她至今仍無法用客語字書寫，所幸前客委會主委楊長鎮發起這項客語書寫計畫，讓客語字透過文學作品留下來，期盼未來有更多人讀這些作品，進而會說客語、會寫客語。

李旺台致詞表示，這項計畫可說是「把客家話撿回來」，好像一個人揹著一袋米，米袋掉到地上了，你要把它撿回來，過程十分困難，還好有人幫忙。李旺台說，有些朋友讀了他的作品給他回饋，說用讀的、念的會比看更有味道。李旺台說，這件事值得繼續做，讓大家一起來體會客語文學的味道及美感。

作家甘耀明也分享這次難得的創作經驗，「累，但有價值」，甘耀明說如果沒寫這本書，他枉為客家人，現在他可以大聲告訴別人「我寫了一本客語小說」；高翊峰則提到，他這次創作以科幻主題，許多字詞對客語而言都是新鮮、陌生的，他時時思考著如何用客家的聲音、借用漢字來呈現，精神常進入另一種狀態，如他的書名一樣「跳童（起乩）」。

吳鳴致詞表示，他年輕時追求用典雅的文字書寫，這次以客語寫散文則是另一種挑戰，寫到哭出來，又有作家朋友告訴他，寫文章是要給很多人看，「你只寫少部分人的語言，是要寫給鬼看」，不過他受到陳萬益教授的鼓勵，「寫客語文學，一定要讓非客語人也看得懂」，在許多人的協助下完成這項艱鉅的任務。

