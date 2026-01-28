揚塵致空污 建築工程、分隔島植栽占大宗

快訊

中央社／ 台北28日電

環境部今天發布最新版空污排放清冊，發現建築施工、分隔島植栽等揚塵是PM10、PM2.5的主要來源；近年來加強規範及縣市政府要求營建工地自主認養周遭道路清潔，減少揚塵空污。

環境部每2年更新一次空氣污染排放清冊（TEDS），今天最新版（TEDS 13）出爐，統計結果顯示，112年主要空氣污染物排放總量較前一版（TEDS 12）減少近12%。

進一步分析最新版空污來源，懸浮微粒（PM10）以建築施工占29.3%最多，其次是車輛行駛揚塵26.2%；細懸浮微粒（PM2.5）則是車輛行駛揚塵占20.5%最多，其次如農業、裸露地及建築施工等分別約占10%。

其他空污來源方面，硫氧化物以來自電力業38.5%占比最多；氮氧化物則是以大貨車排放占23.5%最多，其次為電力業16.4%。

環境部大氣環境司專門委員謝仁碩告訴中央社記者，電力業硫氧化物主要是來自於燃煤發電，現在逐步轉以燃氣為主，電力業的硫氧化物排放會逐漸下降；氮氧化物針對大貨車的部分，目前提供維修補助以減少排放。

對於電力業中氮氧化物來源主要為燃氣發電，謝仁碩強調，雖然燃氣占比逐年增加，但新設燃氣發電廠需通過嚴格環評，加裝最先進污染防制設備、且需符合最佳可行控制技術。環境部、經濟部也持續進行「國（公）營事業及大型企業空污減量、盤點與推動」工作。

據環境部統計，112年較110年氮氧化物排放相比，大貨車減約18%、電力業約減17%，皆呈下降趨勢。

車輛揚塵在PM10、PM2.5都呈現相當重的占比。謝仁碩解釋，主要來源是道路分隔島及營建工地周遭道路。分隔島上常有植栽，然而雨後部分泥水溢流，乾了之後車輛行經就會造成揚塵；營建工地則可能會因車輛進出夾帶泥土；不過112年PM10、PM2.5皆較110年減量約10%。

謝仁碩說，現行「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」已強化規範；也透過地方政府要求營建工地自主認養周遭道路清潔，補強揚塵防制效果。

另外，謝仁碩指出，根據「固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法」第9條修正內容，自112年起宣導改善交通島及人行道，其裸露區域覆土高度不得超過緣石上緣，今年7月就會正式施行，若不符規定將對道路主管單位開罰，預期會更有效降低分隔島揚塵的情況。

