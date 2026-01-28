最新空污排放清冊出爐 較前一期整體減量約12%

環境部每2年更新一次空污排放清冊，今天公布最新一版（112年）統計顯示，整體空污排放較前一版（110年）減少近12%；將提前啟動第三期空氣污染防制方案（117年至120年）研訂工作，擘劃更全面的管制政策。

環境部今天發布最新版空氣污染排放清冊（TEDS13）出爐，統計結果顯示，112年主要空氣污染物排放總量較前一版（TEDS 12）減少近12%。

環境部進一步表示，主要空氣污染物中，細懸浮微粒（PM2.5）減量5%、硫氧化物（SOx）減量22%、氮氧化物（NOx）減量16%、非甲烷碳氫化合物（NMHC）減量8%。

環境部發布新聞稿說明，隨著產業與經濟的發展，112年相較110年，我國人均GDP上升9.2%、列管工廠數增加 0.32%、汽油車輛平均行駛里程增加4%、柴油車輛平均行駛里程增加0.4%。

環境部指出，在環境負荷持續上升的情境下，透過精進法令規範，要求污染源強化各項防制措施，同時搭配淨零路徑能源轉型及鼓勵汰舊換新老舊車輛等政策的導引，促使工業部門能源消費量減少10%、電動車總增長里程達48%，使整體空氣污染物排放量穩定下降。

環境部強調，雖然近年空氣污染排放呈現減量趨勢，但污染改善已進入深水區，去年提出空氣品質政策白皮書，除繼續執行第二期空氣污染防制方案（113年至116年）外，將提前啟動第三期空氣污染防制方案（117年至120年）研訂工作，藉由精準治理搭配淨零轉型減污共利，擘劃更全面的管制政策。