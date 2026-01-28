最新空污排放清冊出爐 較前一期整體減量約12%

快訊

中央社／ 台北28日電
環境部每2年更新一次空污排放清冊，今天公布最新一版（112年）統計顯示，整體空污排放較前一版（110年）減少近12%，圖為高雄大社石化工業區。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
環境部每2年更新一次空污排放清冊，今天公布最新一版（112年）統計顯示，整體空污排放較前一版（110年）減少近12%；將提前啟動第三期空氣污染防制方案（117年至120年）研訂工作，擘劃更全面的管制政策。

環境部今天發布最新版空氣污染排放清冊（TEDS13）出爐，統計結果顯示，112年主要空氣污染物排放總量較前一版（TEDS 12）減少近12%。

環境部進一步表示，主要空氣污染物中，細懸浮微粒（PM2.5）減量5%、硫氧化物（SOx）減量22%、氮氧化物（NOx）減量16%、非甲烷碳氫化合物（NMHC）減量8%。

環境部發布新聞稿說明，隨著產業與經濟的發展，112年相較110年，我國人均GDP上升9.2%、列管工廠數增加 0.32%、汽油車輛平均行駛里程增加4%、柴油車輛平均行駛里程增加0.4%。

環境部指出，在環境負荷持續上升的情境下，透過精進法令規範，要求污染源強化各項防制措施，同時搭配淨零路徑能源轉型及鼓勵汰舊換新老舊車輛等政策的導引，促使工業部門能源消費量減少10%、電動車總增長里程達48%，使整體空氣污染物排放量穩定下降。

環境部強調，雖然近年空氣污染排放呈現減量趨勢，但污染改善已進入深水區，去年提出空氣品質政策白皮書，除繼續執行第二期空氣污染防制方案（113年至116年）外，將提前啟動第三期空氣污染防制方案（117年至120年）研訂工作，藉由精準治理搭配淨零轉型減污共利，擘劃更全面的管制政策。

環境部 空污 能源

相關新聞

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣不排除達大陸冷氣團等級

明天東北季風減弱，氣溫回升，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天清晨受到輻射冷卻影響，竹苗、金門低溫恐低於10度，周六下半天...

獨／遭爆大量死雞埋花園！豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

豐原豐康牧場日前爆發蛋雞異常死亡事件，遭民眾檢舉牧場有不明大量死雞，甚至還埋在自己牧場裡面的花園裡，經農業局稽查後確認禽...

陳菊因腦中風住院逾12個月 掌握「快快快」3原則是救援成功關鍵

陳菊擔任監察院長4年多，2024年12月底請假，迄今逾一年。總統府今發布總統令，證實她已請辭，並於2月1日生效。高醫附醫...

奧客飛踢變武俠小說！佳德鳳梨酥「小編神貼文」再現 千人按讚求加薪

台北鳳梨酥老店「佳德鳳梨酥」是許多民眾喜愛的人氣點心名店，尤其社群小編幽默的文筆，更常吸引許多網友按讚留言。今日（1月2...

台中蛋場爆H5N1禽流感「偷埋死雞正常出蛋」 遭除名動物福利標章

台中市豐原區一處畜牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」，市府今證實，檢驗結果是H5N1禽流...

禽流感雞蛋能否吃？ 彰縣衛生局強調做到這些原則即可安心

台中有牧場傳出雞隻大量死亡期間，雞蛋仍流入市面，引起民眾關注禽流感雞隻所產雞蛋是否能食用，彰化縣衛生局長葉彥伯指出，依目...

