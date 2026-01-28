115年至今全台7案場禽流感 防檢署追苗栗雞屍案

台中市豐原區一處蛋雞場檢驗確認禽流感陽性，因業者疑隱匿通報，引發外界關注。農業部防檢署今天說，今年至今禽流感案場共有7場，正追查台中案場是否與苗栗棄置雞屍有關。

台中市豐原區一處蛋雞場出現雞隻大量異常死亡，經檢驗確認H5N1亞型禽流感陽性，業主疑隱匿通報。農業部動植物防疫檢疫署今天說，場內7000多隻蛋雞將全數撲殺，依法未主動通報者將不予補償。

此案引發外界對禽流感的關注，防檢署發布新聞稿指出，今天邀集農業部畜牧司、獸醫所、畜試所、各縣市動物防疫機關、產業團體及防檢署各分署，召開「115年家禽流行性感冒防疫措施及疫情調查執行情形第1次會議」。

防檢署指出，115年至今，台灣出現禽流感案例共7個案場；經疫情調查報告及與會代表討論歸納，禽流感發生原因，主要包含未落實消毒工作、使用過期消毒劑、禽舍內雜物堆放、人員進入禽舍未更換鞋靴或設置消毒踏槽、車輛未消毒即進場等未落實生物安全措施所導致。

防檢署說，針對台中市豐原區案例蛋雞場，已啟動防疫標準作業流程，請台中市防疫處針對禽場半徑1公里所有禽場執行主動監測，1至3公里所有禽場執行健康訪視。

此外，防檢署提到，苗栗後龍外埔大排棄置死雞，也經獸醫所檢出H5N1亞型禽流感，已請該防疫所依標準作業程序執行防疫處置，目前也正追查台中案是否與後龍外埔大排棄置死雞有關。