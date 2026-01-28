奧客飛踢變武俠小說！佳德鳳梨酥「小編神貼文」再現 千人按讚求加薪

台北鳳梨酥老店「佳德鳳梨酥」是許多民眾喜愛的人氣點心名店，尤其社群小編幽默的文筆，更常吸引許多網友按讚留言。今日（1月28日），佳德鳳梨酥粉絲頁再度發出貼文，以武俠小說的口吻，描寫顧客因想退換鳳梨酥不成，結果拍落招待桌文具、又踹飛整疊28公斤重的木盤的情境。精彩的文字描述，讓粉絲們紛紛留言，表示「好喜歡看小編說故事」、「可以幫小編加薪嗎？文筆真的太好了」

去年10月時，佳德鳳梨酥官方粉絲團曾發布一則「尋人啟事」，內容幽默風趣，因此圈粉無數，吸引數萬人按讚。根據粉絲頁最新一篇貼文，指出「日前，武林人士『天殘』於本店購入一盒鳳梨酥，半刻鐘後重返山門，欲行換貨之事。」而文中也指出，店員表示「除非內有瑕疵，否則一旦過手、離櫃概不提供反悔。此乃大江湖規矩，非是臨時起意。」

根據貼文，小編描述「天殘聞言顏面盡失，情緒頓時走火入魔，起身一掌拍飛接待桌的日曆與文具。」、「憤恨離去之際，又誒見到門口毫無恩怨的購物盤，回頭蓄力一掌向其拍出，然而木盤落地生根不動如山，顯然掌法非天殘強項。見整疊28公斤重木盤拍不飛，竟施展失傳36年武學《天殘腳》，無辜木盤硬生生遭踹飛，險些砸向一旁女子腳踝，所幸出第一掌失敗，女子警覺後退一步，才沒釀成傷筋斷骨大禍。」

該則貼文以武俠小說的筆法描述，兼具趣味性與臨場感，同時又告知民眾「本宗對『售出後恕不退換』這條門規，堅持多年，從未動搖。」因此發布之後，立刻吸引許多網友點讚留言，短短一小時已經吸引約2,000人按讚，網友們也表示「小編內力高強，請受在下一拜」、「看來小編也是平日隱身佳德不世出的奇才」、「文筆真好、看了賞心悅目」

【佳德鳳梨酥公告全文】

為了保障所有客人的權益， 本宗對「售出後恕不退換」這條門規， 堅持多年，從未動搖。 日前，武林人士「天殘」於本店購入一盒鳳梨酥， 半刻鐘後重返山門，欲行換貨之事。 門下接待弟子當場說明： 除非內有瑕疵，否則一旦過手、離櫃概不提供反悔。 此乃大江湖規矩，非是臨時起意。 天殘聞言顏面盡失， 情緒頓時走火入魔， 起身一掌拍飛接待桌的日曆與文具。 憤恨離去之際，又誒見到門口毫無恩怨的購物盤， 回頭蓄力一掌向其拍出， 然而木盤落地生根不動如山， 顯然掌法非天殘強項。 見整疊28公斤重木盤拍不飛， 竟施展失傳36年武學《天殘腳》 無辜木盤硬生生遭踹飛， 險些砸向一旁女子腳踝， 所幸出第一掌失敗，女子警覺後退一步，才沒釀成傷筋斷骨大禍。 店長聞聲掄起82斤重的鎮店鐵掃（並沒有）， 當追出門外時， 雨夜下只見電光一閃， 天殘踢完頭也不回，奔向南京三民驛站。 在此鄭重昭告武林同道： 不論買錯、記錯， 或你阿嬤結婚、阿公跑去生小孩， 不管任何理由，產品一旦過手， 轉身離櫃，皆不提供反悔選項。 更請各派高手切勿因一時躁鬱惱羞， 便將武林絕學隨意示人。 近來衙門捕快事務繁忙， 連特務阿北用過的茶具都塵封多時， 真的不需要你再替他們增加追捕經驗。 江湖很大，規矩不多， 但不可退貨這一條，請各位高手千萬記住。 （抱拳謝） #再次呼籲 買之前先動腦，買完後不要動腳。 粗暴不能解決問題，只會造成捕快負擔， 為了您的身心健康著想, 如控制不了情緒， 請洽各地華佗商鋪抓藥