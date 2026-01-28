快訊

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣不排除達大陸冷氣團等級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天清晨受到輻射冷卻影響，竹苗、金門低溫恐低於10度。聯合報系資料照
明天清晨受到輻射冷卻影響，竹苗、金門低溫恐低於10度。聯合報系資料照

明天東北季風減弱，氣溫回升，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天清晨受到輻射冷卻影響，竹苗、金門低溫恐低於10度，周六下半天鋒面通過，東北季風再增強，濕冷天氣將持續到下周二，其中，周日雨勢最大。

鄭傑仁說，明（29日）東北季風減弱，各地氣溫回升，迎風面水氣減少，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫降雨；周五（30日）各地多雲到晴，但中層水氣雲量增多，東半部、恆春半島仍有局部短暫降雨。

周六（31日）下半天鋒面通過，東北季風再增強，花東、恆春半島有局部短暫降雨，中補北、宜蘭有局部短暫降雨，南部則為多雲的天氣。

周日至下周二（2月1日至3日）持續受到東北季風影響，其中，周日、下周一（2月1日、2日）因中層水氣影響，降雨最多；下周二（2月3日）持續受到東北季風影響，迎風面的基隆北海、大台北山區、東半部有局部短暫陣雨，西半部則為多雲到晴的天氣。

溫度部分，鄭傑仁指出，明天北部、東半部高溫20至23度，中南部24至26度，但清晨受到輻射冷卻影響，西半部、宜蘭低溫僅12至16度，花東16、17度，竹苗、金門局度低溫甚至低於10度以下；周五溫度與明天類似，甚至可能再升溫，低溫部分，各地回溫到14至18度。

鄭傑仁表示，這波低溫預估中部以北、宜蘭13至15度，南部、花東16至18度，高溫北部、宜蘭、花蓮17至20度，南部25、26度，不排除有機會達到大陸冷氣團等級，但仍須持續觀察。

另外，鄭傑仁提及，周六晚上到下周一中部以北、宜花高山有零星降雪機會。

東北季風 低溫 宜蘭

