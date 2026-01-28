快訊

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

因病請假逾1年…監察院長陳菊請辭獲准 高醫揭她復健狀況

奇美博物館埃及大展開幕 英團隊推必看4作品

中央社／ 台南28日電
奇美博物館與大英博物館共同合作推出年度特展「埃及之王：法老」，29日將正式開展，28日開幕記者會搶先曝光展區，珍貴展品包含「未來的國王霍朗赫布及妻子的雕像」。中央社
奇美博物館與大英博物館共同合作推出年度特展「埃及之王：法老」，29日將正式開展，28日開幕記者會搶先曝光展區，珍貴展品包含「未來的國王霍朗赫布及妻子的雕像」。中央社

奇美博物館與英國大英博物館（British Museum）合作推出年度特展「埃及之王：法老」，大英博物館團隊今天出席開幕活動，並特別介紹4件進場後值得仔細品味的珍貴藏品。

「埃及之王：法老」自明天起至2027年1月10日在奇美博物館展出，展出珠寶、陪葬品、石雕、棺木、文書信件等280件珍貴文物，被譽為台灣史上最大規模法老文物特展，大英博物館團隊特別來台出席開幕活動，分享此次展覽特色。

大英博物館專案策展人克羅（Kelly Accetta Crowe）接受媒體聯訪時，被問及是否能從展品中挑出3件「一定要看」的文物深入介紹，克羅說，這個問題就像要求母親從自己的孩子中挑出1個最喜愛的，她覺得每件都很珍貴。

克羅表示，首先應介紹被放在此次展場入口處的「塞提二世王權坐像」，除了是大英博物館保存最完整的法老雕像，也是極少數王者以坐姿手持權杖造型，此外，觀眾若仔細觀察雕像膝蓋處，可以感受到當時工匠的高超技藝。

她說，第2件想特別提到的則是「未來的國王霍朗赫布及妻子的雕像」，這件文物在1839年由大英博物館購入時，並沒有任何資料，不知道雕像人物身分及在哪裡出土，是後來透過持續考古發現才有新的認識，釐清相關脈絡，就像經常有謎題需要破解一般。

克羅表示，第3件想分享的是「家族檔案文書」，這件不完整的莎草紙兩面都有書寫，一面是一名當時以獨特潦草筆跡聞名的書吏，抄錄史上有名的卡疊石戰役，背面則是另一名書吏抄錄解夢書籍的工整文字，形成強烈對比，尤其看到潦草的字跡，會讓人覺得與書寫者非常貼近，是很特別的感受。

她說，除了以上3件，她還想增加介紹「阿蒙霍特普三世在位時期製作的聖甲蟲：獵獅」這件藏品，這是當時王者賜予埃及與外邦官員的外交禮物，用以紀念重要事件，某種程度來說像是現代人透過網路社群媒體，向大家介紹自己的生活點滴。

克羅表示，很多人提到古埃及文明時，容易出現「古埃及人都怎麼樣」這種概括說法，但若從文物仔細觀察，就能發現每件代表的特質與生命元素不同，也是這些文物令人著迷之處。

奇美博物館 文物 埃及

延伸閱讀

奇美埃及特展正夯！全台金色三麥憑票券內用 蜂蜜啤酒「買一送一」

奇美「埃及之王：法老」開幕 280件珍寶亮相

奇美博物館「埃及之王：法老」開幕 99%文物首在台亮相

太子集團涉詐遭扣名包名鞋將拍賣！行政執行署籲踴躍參加

相關新聞

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣不排除達大陸冷氣團等級

明天東北季風減弱，氣溫回升，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天清晨受到輻射冷卻影響，竹苗、金門低溫恐低於10度，周六下半天...

獨／遭爆大量死雞埋花園！豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

豐原豐康牧場日前爆發蛋雞異常死亡事件，遭民眾檢舉牧場有不明大量死雞，甚至還埋在自己牧場裡面的花園裡，經農業局稽查後確認禽...

陳菊因腦中風住院逾12個月 掌握「快快快」3原則是救援成功關鍵

陳菊擔任監察院長4年多，2024年12月底請假，迄今逾一年。總統府今發布總統令，證實她已請辭，並於2月1日生效。高醫附醫...

奧客飛踢變武俠小說！佳德鳳梨酥「小編神貼文」再現 千人按讚求加薪

台北鳳梨酥老店「佳德鳳梨酥」是許多民眾喜愛的人氣點心名店，尤其社群小編幽默的文筆，更常吸引許多網友按讚留言。今日（1月2...

台中蛋場爆H5N1禽流感「偷埋死雞正常出蛋」 遭除名動物福利標章

台中市豐原區一處畜牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」，市府今證實，檢驗結果是H5N1禽流...

禽流感雞蛋能否吃？ 彰縣衛生局強調做到這些原則即可安心

台中有牧場傳出雞隻大量死亡期間，雞蛋仍流入市面，引起民眾關注禽流感雞隻所產雞蛋是否能食用，彰化縣衛生局長葉彥伯指出，依目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。