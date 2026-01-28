睽違8年 國光劇團「天上人間 李後主」深情回歸
睽違8年，國光劇團與趨勢教育基金會攜手打造的「實驗京崑文學劇場」代表作「天上人間 李後主」今年回歸，老將溫宇航再度以內斂的演繹，詮釋李後主（李煜）的文人與深情。
根據國光劇團發布的新聞資料，溫宇航京、崑都是強項，足以建構李後主的文人氣質與生命重量。劇中情感核心「大小周后」以雙卡司呈現，大周后由黃詩雅、林庭瑜輪番演出，小周后則由凌嘉臨、謝樂擔綱，四位青年美旦演員各自展現不同層次的柔情與純真，讓李後主的情感世界更顯立體。
這次編劇由王安祈與陳健星共同擔任，王安祈表示這次創作並非單純搬演歷史，而是以「詩詞重構」為方法，結合京崑交融的表演實驗，透過鏡像、記憶、意識流等文學筆法，打造一座立體的現代文學劇場。
傳藝中心主任陳悅宜表示，傳統戲曲的傳承不只是保存形式，更重要的是持續創作與當代對話，國光劇團在京崑融合與文學劇場的探索中，展現對藝術品質的堅持，也為台灣傳統戲曲開拓更多可能。
國光劇團「天上人間 李後主」將於4月24日至26日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。
