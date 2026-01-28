陳菊因腦中風住院逾12個月 掌握「快快快」3原則是救援成功關鍵

陳菊擔任監察院長4年多，2024年12月底請假，迄今逾一年。總統府今發布總統令，證實她已請辭，並於2月1日生效。高醫附醫去年說明，住院超過一年的陳菊左側腦血管阻塞，也就是俗稱的腦中風。台灣每年近5萬人腦中風，不到一成能在「黃金4.5小時」內接受治療，掌握中風治療「快快快」3原則，才有機會盡快挽回生命，避免失能。

「快快快」3原則包括：「快認識症狀」、「快撥打119」、「快送醫院」。台灣腦中風學會於「世界中風日」衛教活動中表示，腦中風三大典型徵兆：臉歪嘴斜、單側無力、口齒不清。這些症狀常被誤認為感冒、疲勞或低血糖，只要出現任一徵兆，就應高度懷疑，一定要「小題大作」。

台灣腦中風學會表示，腦血管疾病位居113年十大死因第四位，死亡人數1萬2463人。患者若無法在黃金時間內接受有效治療，一旦失能，照護費用平均每年逾50萬元，且超過7成無法重返職場，是個人、家庭與社會的損失。

同樣腦中風，如何決定預後？國泰醫院神經外科主任謝政達日前接受聯合報採訪表示，這與血管出血或缺血區域大小、發生位置，例如是否靠近腦幹，以及病發後送至急診的時間等三大因素有關。

前兩大因素只能看運氣、聽天由命，唯一可以控制的「就醫時間」，如果愈早就醫，接受血栓溶解劑、取栓手術等治療，就能大幅降低預後肢體癱瘓等風險，提高生活品質。

嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師邱孟祈則表示，傳統搶救梗塞型腦中風患者，以靜脈注射血栓溶解劑為主，一般建議於出現臉部不對稱、手臂無力、說話不清楚等症狀後，三至四點五個小時內治療，若太晚施打，療效不佳，且容易增加出血風險；謝政達表示，二○一五年取栓手術問世，提供腦中風治療另一項利器。

監察院於去年12月27日證實陳菊在高醫附醫住院治療，院方在家屬授權下對外說明，陳菊因感冒到院就診，順便做例行性健康檢查，發現右腎有3.5公分大的腫瘤，但陳菊並未出現不適症狀，院方評估後建議早期治療，於是去年12月11日接受達文西機械手臂手術切除，術後恢復良好，第二天就可下床活動。

高醫附醫表示，陳菊原本計畫術後三至五天出院，但出院前一天早上右腿開始無力，院方在一小時內完成檢查，確認是左側腦血管阻塞，在黃金時間內展開治療，目前狀況穩定。