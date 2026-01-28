獨／遭爆大量死雞埋花園！豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
豐原豐康牧場日前爆發蛋雞異常死亡事件,老闆雲晉彬下午不願接受訪問,僅表示「我現在很忙,在處理事情,不接受採訪!」
豐原豐康牧場日前爆發蛋雞異常死亡事件,老闆雲晉彬下午不願接受訪問,僅表示「我現在很忙,在處理事情,不接受採訪!」

豐原豐康牧場日前爆發蛋雞異常死亡事件，遭民眾檢舉牧場有不明大量死雞，甚至還埋在自己牧場裡面的花園裡，經農業局稽查後確認禽流感，將全面撲殺，蛋雞場老闆雲晉彬下午不願接受訪問，僅表示「我現在很忙，在處理事情，不接受採訪！」

雲姓老闆僅透過臉書官網「豐康牧場聲明書」對外表示，「近日於場內例行性監測中，發現部分雞隻健康狀況異常，雖目前尚在檢驗階段且尚未流入市場，但本著誠信經營與對消費者負責之初衷，決定採取最高標準之防疫措施。」

鎌村里居民表示，養雞場在旱溪東路開設至少兩三年了，設立初期確實遭到部分人士反對，但由於該場採用了高級的設備與養殖技術，衛生環境維護得非常好，經過附近甚至沒有異味散出，因對周遭環境影響低，附近的村民與路過的人都察覺不到該處有養雞場，與鄰里相安無事，較無反對的聲音出現。

據透露，豐盛牧場最近似乎有進一批小雞，雖有找專人接種疫苗，但不知道是哪一個環節出錯，才會突然爆發禽流感疫情，居民目前都在注意事件的發展，想知道疫情發展，到底是哪個部分出問題，會不會傳給居民？

豐原豐康牧場日前爆發蛋雞異常死亡事件,老闆雲晉彬下午不願接受訪問,僅表示「我現在很忙,在處理事情,不接受採訪!」
豐原豐康牧場日前爆發蛋雞異常死亡事件,老闆雲晉彬下午不願接受訪問,僅表示「我現在很忙,在處理事情,不接受採訪!」
豐原豐康牧場日前爆發蛋雞異常死亡事件,老闆雲晉彬下午不願接受訪問,僅表示「我現在很忙,在處理事情,不接受採訪!」
豐原豐康牧場日前爆發蛋雞異常死亡事件,老闆雲晉彬下午不願接受訪問,僅表示「我現在很忙,在處理事情,不接受採訪!」

