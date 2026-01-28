高職災、高違規「列管」半年 未有重大缺失才解除

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今訂頒「加強監管高職災與高違規之廠場及工程執行計畫」。記者葉冠妤／攝影
勞動部今訂頒「加強監管高職災與高違規之廠場及工程執行計畫」。記者葉冠妤／攝影

為有效減災，勞動部推動為期三年的「強化職場減災行動計畫」，今進一步訂頒「加強監管高職災與高違規之廠場及工程執行計畫」，即起3年內若重複發生重大職災、1年內違反職安法令遭停工或處分3次以上的累犯，將被勞檢機構列管，除雇主須於14天內提出具體改善計畫，還要親自出席檢討或審查會議。

勞動部職安署職業安全組組長陳光輝說，參考美國「嚴重違規者執法計畫（SVEP）」及新加坡「受監管企業計畫（BUS）」等國際有效作法，計畫頒訂後，凡3年內重複發生重大職災、1年內因違反職安法令遭受停工或裁罰處分達3次以上者等，都將成為列管對象。

他進一步指，高職災、高違規列管對象，將依政府資訊公開法及重大職災案件作業要點公布名單，也會必須在14天內提報安全衛生改善計畫，且執行情形須委由第三方外部稽核後，按月函報勞動檢查機構。

除此，被列管者代表人或經營負責人，及其總公司或工程業主等須親自出席參與檢討或審查會議；勞動檢查機構也將不定期實施檢查，若發現被列管者未依計畫改善，將從嚴裁罰及擴大停工，直至確認具改善成效。

陳光輝說，列管期間原則為6個月，期間未有重大缺失，經審查始得解除列管。

勞動部表示，計畫目的在於促使高職災、高違規的廠場及工程確實投入必要資源，全面檢討作業風險並落實改善，從源頭降低重大職災發生，保障工作者生命安全與健康。

職災 勞動部 職業安全

