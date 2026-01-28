台中蛋場爆H5N1禽流感「偷埋死雞正常出蛋」 遭除名動物福利標章

台中市豐原區一處畜牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」，市府今證實，檢驗結果是H5N1禽流感陽性。台灣動物社會研究會今臉書聲明，這家畜牧場因未通過該會年度動物福利標準稽核以及違反標章規範，已予除名，已非「動物福利標章」暨「友善雞蛋聯盟」成員牧場。

台中市政府表示，市府在1月26日晚間接獲通報，指豐原地區疑似有雞場雞隻大量死亡。市長盧秀燕說明，農業局動保處昨派員到場訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，檢驗結果證實是禽流感病毒陽性。市府成立前進指揮所，完成案場及周邊3公里消毒，並管制人車，追蹤流出的蛋下架以及回收銷毀；本案將依法最高罰100萬元，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依畜牧法裁罰。

台灣動物社會研究會說明，該畜牧場在2024年底向該會提出動物福利標章「蛋雞牧場」申請，該會在前年12月派員前往嚴格稽核後，在去年2月14日通知通過稽核，證書有效期限為去年2月14日至今年2月13日。

台灣動物社會研究會指出，去年該牧場因新增飼養棟舍，該會在去年10月再度派員稽核，發現牧場有部分狀況未能符合本會規範標準，要求改善，今年1月5日再度派員實地覆核，再度發現牧場仍不符該會規範，因此該會在今年1月16日發文通知「不予展延通過」。