台中蛋場爆H5N1禽流感「偷埋死雞正常出蛋」 遭除名動物福利標章
台中市豐原區一處畜牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」，市府今證實，檢驗結果是H5N1禽流感陽性。台灣動物社會研究會今臉書聲明，這家畜牧場因未通過該會年度動物福利標準稽核以及違反標章規範，已予除名，已非「動物福利標章」暨「友善雞蛋聯盟」成員牧場。
台中市政府表示，市府在1月26日晚間接獲通報，指豐原地區疑似有雞場雞隻大量死亡。市長盧秀燕說明，農業局動保處昨派員到場訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，檢驗結果證實是禽流感病毒陽性。市府成立前進指揮所，完成案場及周邊3公里消毒，並管制人車，追蹤流出的蛋下架以及回收銷毀；本案將依法最高罰100萬元，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依畜牧法裁罰。
台灣動物社會研究會說明，該畜牧場在2024年底向該會提出動物福利標章「蛋雞牧場」申請，該會在前年12月派員前往嚴格稽核後，在去年2月14日通知通過稽核，證書有效期限為去年2月14日至今年2月13日。
台灣動物社會研究會指出，去年該牧場因新增飼養棟舍，該會在去年10月再度派員稽核，發現牧場有部分狀況未能符合本會規範標準，要求改善，今年1月5日再度派員實地覆核，再度發現牧場仍不符該會規範，因此該會在今年1月16日發文通知「不予展延通過」。
台灣動物社會研究會說明，今新聞報導該牧場於近日發生大量雞隻死亡，未主動通報主管機關及本會，已嚴重違反動物福利、生物安全及公共衛生管理，該會依去年2月簽訂的「動物福利標章East Certified」暨「友善雞蛋聯盟」標章圖使用合作契約書規定，以及動保法、食安法、動物傳染病防治條例等相關法規，該牧場未據實通報，已嚴重傷害該會標章信譽，今公告將該牧場除名，該牧場已非「動物福利標章East Certified」暨「友善雞蛋聯盟」成員牧場，敬請消費大眾明察。
