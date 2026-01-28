台灣棒球漫畫特展將開跑 91歲劉興欽搶先看

快訊

中央社／ 台中28日電

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將到來之際，台灣棒球漫畫特展明天登場。曾創作「金球棒」、「棒球迷小安安」的91歲漫畫家劉興欽今天前去觀展，也觀摩展中陳列王貞治、彭政閔簽名球。

國家漫畫博物館籌備處今天舉行「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展開幕記者會，包含文化部長李遠、運動部政務次長黃啟煌、立委何欣純、台中市議員黃守達、策展人李鳳然、策展顧問謝仕淵、劉興欽、漫畫「決勝球」作者宗青、「棒球人生賽」作者蠢羊、主視覺設計師兼漫畫家GGDOG，以及漫畫「阿坡球經」主角黃瑛坡等人皆出席與會。

李鳳然導覽時提到，早年在審查制度下，台灣漫畫畫完後要送審查以獲取執照，核可後才得以出版，不僅重創創作自由，也考驗出版社。出版社為了生存也發展出其他產製作品的方式，像是在展中可以看見1960年代至1970年代的漫畫，以日本漫畫為藍本，並以描抄重製的方式製作重新出版。

當時漫畫審查流程需約50天，李鳳然提到，在1969年金龍少棒隊獲得世界少年棒球大賽冠軍時，「中華金龍」僅在賽後15天就取得漫畫執照，「紅葉大勝世界冠軍隊」漫畫則在賽後不到1個月取得執照，「可以看到在充滿光環的時刻，政府為了要重現經典賽事，就很快讓漫畫家將2場比賽畫成漫畫來出版。」

為了能快速產製賽事漫畫，出版社會選擇合適的棒球漫畫場面，並結合漫畫家創作，以剪貼方式完成，像是在「中華金龍」中可見民眾歡欣鼓舞拿國旗歡呼「中華民國萬歲」的場面。

李鳳然表示，劉興欽所作「金球棒」、「棒球迷小安安」可說是台灣原創棒球漫畫經典，後來還有曾正忠、張國立合作的「變化球」等作。而在1990年代職棒開打後，台灣棒球漫畫更蓬勃發展，像是林政德的YOUNG GUNS、王建興的「斷指投手」，近年則有「棒球人生賽」、KANO、「決勝球」等作。

國家漫畫博物館籌備處明天起將推出特展「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」，展期至8月30日。

