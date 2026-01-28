竹、苗、金門29日防10度以下低溫 中南部日夜溫差大

快訊

中央社／ 台北28日電
明天竹苗、金門局部地區防10度以下低溫，中南部日夜溫差大。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
氣象署發布低溫特報，明天竹苗、金門局部地區防10度以下低溫，中南部日夜溫差大；下波東北季風估31日南下，持續影響至2月3日，水氣由濕轉乾，但冷空氣強度仍有增強可能。

中央氣象署今天發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低，明晨至上午新竹、苗栗及金門防範局部攝氏10度以下氣溫（黃色燈號）。

氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天東北季風減弱，水氣減少，各地多雲到晴，然而輻射冷卻影響，早晚偏冷，西半部平地低溫約12至15度，花東約16、17度；高溫部分，北部約20至23度，中南部24至26度，並提醒中南部地區日夜溫差可能逾10度。

鄭傑仁表示，30日氣溫再回升，各地低溫約14至18度，北部高溫達21至23度，中南部約25至27度。預估31日下半天鋒面通過及東北季風增強，北部、宜蘭轉涼，東半部地區整天有局部短暫雨，西半部則是由北而南逐漸轉有雨的天氣，各地氣溫逐漸下滑。

鄭傑仁指出，下一波東北季風強度仍在調整，不排除有機會達大陸冷氣團強度，預估2月1日至3日東北季風影響期間，中部以北、宜蘭低溫約13至15度、南部約16至18度；高溫部分，北部約17至20度，中部21至24度，南部25、26度左右。

鄭傑仁提到，預估2月4日東北季風減弱，氣溫回升，北部高溫約21至23度。再下一波東北季風可能在2月7日南下，天氣再轉涼。

降雨部分，鄭傑仁說，明天、30日水氣逐漸減少，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。31日下半天水氣漸增，北部及東北部地區轉為有局部短暫雨，中部地區也轉為零星短暫雨。

鄭傑仁指出，預估2月1日是未來一週水氣最盛的1天，北部、宜蘭有短暫雨，中部、花東為局部短暫雨，其他地區為多雲。接著水氣逐日減少，2日北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，台東及恆春半島為零星短暫雨。3日以基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨為主。預估4日各地大多為多雲到晴。

鄭傑仁提醒，31日晚間起至2月2日，若溫度及水氣能配合，中部以北3000公尺以上高山有機會降雪。另外，31日清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。

