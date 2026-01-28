國道客運春節下殺6折 新竹到台中省下一塊雞排錢

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
春節假期即將到來，新竹區監理所推出國道客運6折、轉乘免費及旅遊路線等多項公共運輸優惠。民眾於2月13日至22日搭乘指定國道客運路線可享票價折扣，最低優惠75元，等同省下一份雞排錢，並可再搭配轉乘市區客運與幸福巴士免費優惠，鼓勵返鄉與出遊民眾多加利用。

新竹區監理所指出，公路局春節期間針對全台88條指定國道客運路線提供票價6折優惠，實施期間為2月13日至2月22日。其中9003（台北－新竹）路線三排座原全票155元，優惠後為90元，單趟可省65元；四排座原130元，優惠後為75元，省下55元；9010（新竹－台中）路線三排座原全票185元，優惠後為110元，單趟可省75元。

除國道客運優惠外，春節期間同步推出轉乘加碼措施。新竹區監理所表示，民眾持同一張電子票證，於10小時內轉乘台鐵、高鐵或國道客運後，再接續搭乘市區公車、公路客運或幸福巴士，即可享有一段票或基本里程免費優惠；其中指定幸福巴士路線於春節期間更提供免費搭乘，與以往不同，民眾可多加善用。

在旅遊運輸方面，新竹地區民眾可選擇搭乘「台灣好行獅山線」，沿途行經綠世界生態農場、北埔老街等熱門景點，適合春節一日遊行程，體驗新竹在地客家文化與自然景觀。監理所也建議民眾下載「iBus公路客運」APP，即時查詢國道客運及部分市區公車班次資訊，提升乘車便利性。

新竹區監理所長孫榮德表示，已配合公路局「春節連續假期疏運計畫」，完成轄內各客運場站與車輛整備作業，並將視返鄉與出遊人潮狀況，協調業者機動加開班次，確保公共運輸運能充足、行程順暢。

監理所也提醒，春節期間如有省道路況或客運相關問題，可撥打公路局用路人服務中心免付費專線0800-231035，即可即時掌握路況與公共運輸資訊。

