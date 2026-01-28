外籍人士有永久居留權才享身障福利 障礙團體指門檻過高籲逐步放寬

衛福部預告草案，要將取得永久居留證的外國專業人才、高階專業人才等納入「身障權法」保障對象，放寬過去外國人必須來自「互惠國」才獲保障的規定。不過，障礙團體指出，要求永久居留權門檻太高，不少來台讀書的外國籍大學生，或在工地任職的移工，因不慎墜落或車禍等意外變成身障者，需使用個人助理等資源時，卻被拒於門外，建議逐步放寬適用對象。

衛福部配合「外國專業人才延攬及僱用法」修法，近期預告訂定「外國專業人才及其眷屬身心障礙者福利與服務需求評估辦法」，取得永久居留身分的外國專業人才，及其配偶、子女，均可比照國內民眾，經身障鑑定後，取得復康巴士、個人助理等相關身障資源。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔說，要求取得永久居留權，才可獲得身障資源的門檻太高，台灣是全球生活相對便利的地方，不少外籍人士選擇來台就學、工作，有些人本身就是身障者，也有移工在工作過程中不慎自高處落下，需輪椅、人力協助、交通接送等資源，這些外籍人士未必有永久居留權，申請個人助理、交通接送等生活服務時遭拒，生活陷入困難。

林君潔說，她曾遇到來台就讀大學的外籍學生，本身是身障者，申請個人助理時卻無法順利取得資源，也有在台工作的外籍人士，尚未取得永久居留權，但其子女為身障者，資源使用時遭到拒絕，呼籲政府重視外籍身障者實際需求，即使無法立刻開放所有外籍身障者都可使用相關資源，也應逐步評估放寬，讓在台灣有居住事實者，都能獲得保障。

中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平說，我國身障福利資源，是由民眾稅賦支應，長期在台灣定居工作，且取得永久居留權的外籍專業人才，貢獻生產力並在台灣納稅，勞動者對台灣社會有所貢獻，政府提供相應身障資源實屬合理，我國年輕人力不足，政府思考移民政策，引進外籍勞工的同時，本就應回饋相關福利。

衛福部社家署副署長尤詒君說，提供外籍人士身障福利，是台灣遲早須面對的問題，衛福部配合「外國專業人才延攬及僱用法」修法，預告訂定「外國專業人才及其眷屬身心障礙者福利與服務需求評估辦法」，先讓身障資源使用擴及外籍專業人士，後續將與國發會持續討論，逐步評估納入中階人力等對象。至於中國大陸人士，因不在外國攬才相關法案中，尚無來台工作者福利措施討論。