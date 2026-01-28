快訊

衛福部擬開放外國專業人才使用身障資源 首年500人受惠

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部近期預告新制，將現行僅針對11互惠國永久居留人士提供的身障資源，放寬至外國專業人才及其眷屬，不限國別均可比照我國民眾,經身障評估後,提供「身障權法」對障礙者個人及家庭的協助措施。
衛福部近期預告新制，將現行僅針對11互惠國永久居留人士提供的身障資源，放寬至外國專業人才及其眷屬，不限國別均可比照我國民眾，經身障評估後，提供「身障權法」對障礙者個人及家庭的協助措施。 圖／聯合報資料照片

隨少子化、高齡化趨勢，引進外國人力補充國內勞動力已是趨勢。衛福部近期預告新制，將現行僅針對11互惠國永久居留人士提供的身障資源，放寬至外國專業人才及其眷屬，不限國別均可比照我國民眾，經身障評估後，提供「身障權法」對障礙者個人及家庭的協助措施，預估每年5百人受惠，草案預告後，擬於115年6月30日上路。

衛福部配合「外國專業人才延攬及僱用法」修法，近期預告訂定「外國專業人才及其眷屬身心障礙者福利與服務需求評估辦法」，放寬外籍人士在台取得身障資源的國別限制，該辦法上路後，在台居留10年，每年在國內居住時間超過183日，取得永久居留身分的外國專業人才，及其配偶、子女，均可比照國內民眾，經身障鑑定後，取得復康巴士、個人助理等相關身障資源。

衛福部社家署副署長尤詒君表示，現行具永久居留證外國人取得我國身障證明，採互惠機制，對方國家提供我國在海外民眾身障資源，我國也相應提供該國民眾身障資源，截至115年1月為止，已有日本、美國、加拿大、英國、新加坡、法國、澳大利亞、德國、哥倫比亞、愛爾蘭及以色列等11個國家，屬身障資源互惠國。

尤詒君表示，我國少子化、高齡化嚴重，需積極面對外國人才在台灣工作需求，國發會處理攬才相關法案時，邀衛福部討論，決議放寬外國專業人才取得身障資源的限制，而在此之前，她曾接過一位長期在台工作的外籍專業人士求助，其子女罹患唐氏症，亟需身障資源協助，在商請地方政府以個案方式提供服務，才解決其困境，本次新制通過後，類似情況便可循常規處理。

依草案規定，外籍專業人士在國內身障鑑定、所獲資源等，均比照本國籍民眾標準。尤詒君說，新制擬於115年6月30日正式上路，實際受惠外國專業人力人數，依我國身障人數占整體國人5%推算，115年服務需求為507位身障者，至117年人數將增加至800餘人，相關鑑定書表等，會以英文方提供，服務提供的機構，也會逐步協助建置多語言溝通素材。

身障者 外國專業人才 衛福部

相關新聞

獨／遭爆大量死雞埋花園！豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

豐原豐康牧場日前爆發蛋雞異常死亡事件，遭民眾檢舉牧場有不明大量死雞，甚至還埋在自己牧場裡面的花園裡，經農業局稽查後確認禽...

陳菊因腦中風住院逾12個月 掌握「快快快」3原則是救援成功關鍵

陳菊擔任監察院長4年多，2024年12月底請假，迄今逾一年。總統府今發布總統令，證實她已請辭，並於2月1日生效。高醫附醫...

台中蛋場爆H5N1禽流感「偷埋死雞正常出蛋」 遭除名動物福利標章

台中市豐原區一處畜牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」，市府今證實，檢驗結果是H5N1禽流...

竹、苗、金門29日防10度以下低溫 中南部日夜溫差大

氣象署發布低溫特報，明天竹苗、金門局部地區防10度以下低溫，中南部日夜溫差大；下波東北季風估31日南下，持續影響至2月3...

禽流感雞蛋能否吃？ 彰縣衛生局強調做到這些原則即可安心

台中有牧場傳出雞隻大量死亡期間，雞蛋仍流入市面，引起民眾關注禽流感雞隻所產雞蛋是否能食用，彰化縣衛生局長葉彥伯指出，依目...

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

苗栗縣動物保護防疫所於1月26日接獲通報，指後龍鎮外埔大排水溝發現遭棄置雞屍235隻，當日立即採樣送驗，今確認這批死雞確...

