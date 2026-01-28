衛福部擬開放外國專業人才使用身障資源 首年500人受惠

隨少子化、高齡化趨勢，引進外國人力補充國內勞動力已是趨勢。衛福部近期預告新制，將現行僅針對11互惠國永久居留人士提供的身障資源，放寬至外國專業人才及其眷屬，不限國別均可比照我國民眾，經身障評估後，提供「身障權法」對障礙者個人及家庭的協助措施，預估每年5百人受惠，草案預告後，擬於115年6月30日上路。

衛福部配合「外國專業人才延攬及僱用法」修法，近期預告訂定「外國專業人才及其眷屬身心障礙者福利與服務需求評估辦法」，放寬外籍人士在台取得身障資源的國別限制，該辦法上路後，在台居留10年，每年在國內居住時間超過183日，取得永久居留身分的外國專業人才，及其配偶、子女，均可比照國內民眾，經身障鑑定後，取得復康巴士、個人助理等相關身障資源。

衛福部社家署副署長尤詒君表示，現行具永久居留證外國人取得我國身障證明，採互惠機制，對方國家提供我國在海外民眾身障資源，我國也相應提供該國民眾身障資源，截至115年1月為止，已有日本、美國、加拿大、英國、新加坡、法國、澳大利亞、德國、哥倫比亞、愛爾蘭及以色列等11個國家，屬身障資源互惠國。

尤詒君表示，我國少子化、高齡化嚴重，需積極面對外國人才在台灣工作需求，國發會處理攬才相關法案時，邀衛福部討論，決議放寬外國專業人才取得身障資源的限制，而在此之前，她曾接過一位長期在台工作的外籍專業人士求助，其子女罹患唐氏症，亟需身障資源協助，在商請地方政府以個案方式提供服務，才解決其困境，本次新制通過後，類似情況便可循常規處理。

依草案規定，外籍專業人士在國內身障鑑定、所獲資源等，均比照本國籍民眾標準。尤詒君說，新制擬於115年6月30日正式上路，實際受惠外國專業人力人數，依我國身障人數占整體國人5%推算，115年服務需求為507位身障者，至117年人數將增加至800餘人，相關鑑定書表等，會以英文方提供，服務提供的機構，也會逐步協助建置多語言溝通素材。