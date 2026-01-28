快訊

請假超過一年…陳菊請辭監察院長 賴總統准了

智商160！台灣13歲小天才九年前錄取紐約大學 成校史上最年輕大學生

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

禽流感雞蛋能否吃？ 彰縣衛生局強調做到這些原則即可安心

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台中豐原蛋雞場爆禽流感出現1700多隻死雞，業者今天大門深鎖，因傳出雞隻大量死亡期間，雞蛋仍流入市面，引起民眾關注禽流感雞隻所產雞蛋是否能食用。記者黃仲裕／攝影
台中有牧場傳出雞隻大量死亡期間，雞蛋仍流入市面，引起民眾關注禽流感雞隻所產雞蛋是否能食用，彰化縣衛生局長葉彥伯指出，依目前國際與國內科學研究，禽流感病毒在高溫下並不具存活能力，只要禽肉與蛋品經攝氏70度以上充分加熱，即可有效使病毒失去活性，民眾食用完全煮熟的家禽與蛋類，感染H5N2、H5N3或H5N8等病毒的風險極低。

葉彥伯說，食藥署現行重點在於提醒正確的食物處理方式，包括烹煮前清洗蛋殼、蛋品務必煮熟後食用，並避免生蛋或半熟蛋料理；在處理雞蛋後，也應落實手部清潔，以防止可能的交叉污染。

他也指出，就目前掌握的流行病學資料來看，本波禽流感疫情尚未出現禽傳人的案例，國內外也未有明確證據顯示，禽流感雞隻所產的雞蛋會成為人類感染的傳播途徑。疾管署也已說明，人類透過食用受污染帶殼雞蛋感染高致病性禽流感的機率相當低，且目前並無證據顯示病毒會透過經妥善處理的食品傳播。

葉彥伯表示，食藥署目前並未依食品安全衛生管理法啟動相關下架或禁售機制。食安法第15條雖明訂不得製造或販售有害人體健康的食品，但禽流感雞隻所產雞蛋是否構成法律上「有害食品」，仍需由中央主管機關進一步釐清與說明，地方政府將配合後續指引辦理。

