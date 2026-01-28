台中爆禽流感 竹市雞隻健康無疫情、嚴防問題雞蛋流入

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市目前所有養禽場雞隻健康狀況皆正常，並無疫情。圖／新竹市政府提供
台中今爆發禽流感疫情，新竹市動物保護及防疫所立即疫調，確認目前轄內所有養禽場雞隻健康狀況皆正常，並無疫情。動保所已依循防疫指引指導竹市養禽場落實各項防疫措施；同時衛生局也加強監控問題雞蛋流向，以防範禽流感傳播及問題雞蛋流入。

新竹市政府表示，經動保所最新疫調，新竹市轄內養禽場皆無雞隻異常死亡及禽流感案例。在民眾防疫方面，產業發展處長嚴翊琦提醒市民切勿接觸或撿拾野生禽鳥及病死禽隻，如發現疑似病死禽鳥，應立即通報動保所協助處理。

此外，民眾處理禽肉及蛋品時應注意個人衛生，充分加熱後再食用，以確保飲食安全。禽肉及蛋類務必「充分煮熟」後再食用、經常使用肥皂洗手、保持手部清潔、不接觸餵飼禽鳥、不購買來路不明的禽鳥及相關產品、不自行宰殺禽鳥食用、不進入養禽場及屠宰場，如出現感冒症狀，應立即佩戴口罩並盡速就醫。

動保所已籲請養禽場業者持續加強日常管理，適時開啟通風及排水設施，以減少場內禽隻緊迫，水陸禽切勿混養，同時落實場內軟、硬體生物安全措施，包含維持防鳥設施正常運作，場區門禁管制，人員、車輛、運輸載具及器具進出也應澈底消毒，共同防範疫情發生及傳播。

動保所表示，將持續加強養禽場巡查、教育宣導及應變整備工作，並視疫情發展適時調整防疫措施，全力守護市民健康及動物防疫安全。

新竹市動保所已籲請養禽場業者持續加強日常管理，適時開啟通風及排水設施，以減少場內禽隻緊迫，水陸禽切勿混養。圖／新竹市政府提供
