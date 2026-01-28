秀場黃金年代回來了 歌廳秀始祖坐鎮劍湖山…限定3場演出

1950到1980年代台式秀場歌廳秀曾風靡全台，深受不少觀眾喜愛，劍湖山世界主題樂園3月重現台式歌廳秀，邀請歌廳秀始祖級人物黃西田領軍，攜手王彩樺、王中平等超過15組藝人演出「耐斯歌廳秀」，連續三個月，每月限定一場，帶領觀眾重溫最原汁原味的台灣秀場黃金年代。

劍湖山世界總經理曾慶欑表示，「耐斯歌廳秀」邀請黃西田擔綱靈魂角色，與「台灣濱崎步」王彩樺、王中平、澎澎、劉福助、朱海君等多位秀場實力派藝人同台演出，透過歌唱、舞蹈、短劇與即興互動，完整重現秀場年代最具代表性的表演形式，勢必再掀一波懷舊熱潮。

耐斯歌廳秀採每月一場、場場不同陣容設計，三場節目內容皆不重複，讓觀眾每次進場都有全新感受，全面呈現屬於台灣世代共通的娛樂記憶。演出時間分別為3月8日、4月25日及5月24日，地點位於劍湖山世界彩虹劇場，票價依座位區分從2280元至3280元，活動主打「一張票、雙重享受」，民眾白天可暢玩主題樂園，下午再進劇場欣賞完整歌廳秀演出，門票即日起在劍湖山世界官網開放販售。