台中蛋雞疑禽流感埋自家牧場 彰化動防所：通報撲殺才有補償

台中市豐康牧場近日傳出蛋雞大量死亡，更遭質疑疑似私下掩埋死雞、仍持續出蛋，引發外界關注。對此，身為全台最大養禽縣的彰化縣政府動物防疫所表示，禽場若通報異常死亡並經確認感染禽流感，依法執行撲殺可獲相關補償，隱匿疫情自行處理不僅風險高，還可能面臨重罰，得不償失。

彰化動防所指出，時值冬季禽流感好發季節，彰化縣去年即累計出現9場禽流感案例，共撲殺約39.5萬多隻家禽，場內的雞蛋、飼料一併銷毀，飲水加入消毒水後處理。只要禽場通報異常死亡，動防所即派員進行移動管制並採樣，送農業部獸醫研究所檢驗；一旦確診禽流感，全場家禽須撲殺並全面消毒，空場至少21天後重新採檢，確認未檢出病毒才能復養。若未通過採檢，仍須再進行14天清潔消毒後，才能再次申請。

動防所也說明，感染禽流感的家禽糞便病毒量高，後續會由養禽戶將墊料與糞便以帆布覆蓋，採就地堆肥方式進行清消，再交由環保單位送焚化爐處理，確保不留疫病風險。

動防所強調，養禽產業是彰化縣重要支柱，呼籲養禽戶在冬季務必提高警覺、每日自主觀察家禽健康情形。平飼禽場若連續兩天、每日死亡率達0.4%以上（每1000隻每天死亡4隻以上），籠飼禽場及白肉雞場若連續兩天、每日死亡率達0.2%以上（每1000隻每天死亡2隻以上），都屬異常狀況。

此外，若出現飲水量、攝食量或產蛋率下降超過5%，或有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、紅腳、扭頸，甚至不明原因大量死亡等情形，畜主應立即通報鄉鎮市公所或動物防疫所，以利即時處置、防堵疫情擴散。動防所提醒，未依法通報者，將依動物傳染病防治條例處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。