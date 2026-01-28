快訊

請假超過一年…陳菊請辭監察院長 賴總統准了

智商160！台灣13歲小天才九年前錄取紐約大學 成校史上最年輕大學生

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

台中蛋雞疑禽流感埋自家牧場 彰化動防所：通報撲殺才有補償

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣爆禽流感，動物防疫所撲殺染病家禽後裝入袋中集中銷毀。圖／縣政府提供
彰化縣爆禽流感，動物防疫所撲殺染病家禽後裝入袋中集中銷毀。圖／縣政府提供

台中市豐康牧場近日傳出蛋雞大量死亡，更遭質疑疑似私下掩埋死雞、仍持續出蛋，引發外界關注。對此，身為全台最大養禽縣的彰化縣政府動物防疫所表示，禽場若通報異常死亡並經確認感染禽流感，依法執行撲殺可獲相關補償，隱匿疫情自行處理不僅風險高，還可能面臨重罰，得不償失。

彰化動防所指出，時值冬季禽流感好發季節，彰化縣去年即累計出現9場禽流感案例，共撲殺約39.5萬多隻家禽，場內的雞蛋、飼料一併銷毀，飲水加入消毒水後處理。只要禽場通報異常死亡，動防所即派員進行移動管制並採樣，送農業部獸醫研究所檢驗；一旦確診禽流感，全場家禽須撲殺並全面消毒，空場至少21天後重新採檢，確認未檢出病毒才能復養。若未通過採檢，仍須再進行14天清潔消毒後，才能再次申請。

動防所也說明，感染禽流感的家禽糞便病毒量高，後續會由養禽戶將墊料與糞便以帆布覆蓋，採就地堆肥方式進行清消，再交由環保單位送焚化爐處理，確保不留疫病風險。

動防所強調，養禽產業是彰化縣重要支柱，呼籲養禽戶在冬季務必提高警覺、每日自主觀察家禽健康情形。平飼禽場若連續兩天、每日死亡率達0.4%以上（每1000隻每天死亡4隻以上），籠飼禽場及白肉雞場若連續兩天、每日死亡率達0.2%以上（每1000隻每天死亡2隻以上），都屬異常狀況。

此外，若出現飲水量、攝食量或產蛋率下降超過5%，或有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、紅腳、扭頸，甚至不明原因大量死亡等情形，畜主應立即通報鄉鎮市公所或動物防疫所，以利即時處置、防堵疫情擴散。動防所提醒，未依法通報者，將依動物傳染病防治條例處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

禽流感 死亡率 台中 彰化

延伸閱讀

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

台中蛋場爆H5N1禽流感！衛生局急匡接觸者：國內無人類病例、別恐慌

影／豐原養雞場上千隻死亡 盧秀燕證實：禽流感陽性將全場撲殺

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

相關新聞

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

苗栗縣動物保護防疫所於1月26日接獲通報，指後龍鎮外埔大排水溝發現遭棄置雞屍235隻，當日立即採樣送驗，今確認這批死雞確...

埋不下了！豐原蛋雞場爆1700隻雞死亡 老闆曾獲選好人好事代表

台中豐原蛋雞場爆禽流感出現1700多隻死雞，業者今天大門深鎖，均不願意出來受訪，鄰居發文指控，豐原旱溪東路的豐盛牧場，兩...

台中蛋場爆H5N1禽流感！衛生局急匡接觸者：國內無人類病例、別恐慌

台中市豐原區一處牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」，市長盧秀燕今證實，檢驗結果是H5N1...

內科版「大安森林公園站」 北捷東環段Y32站綠洲模擬圖曝光

北市力拚改善內湖交通，連結內湖科技園區的捷運環狀線東環段CF710區段標工程去年10月決標，預計2月4日開工。3站中，最...

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

針對豐原一家蛋雞場疑似超過千隻家禽大量死亡，台中市農業局動保處上午表示，獲報後立即派員前往訪視，確認該場家禽確有異常死亡...

台北變安靜了…噪音車擾民陳情件數大減近6成 環保局揭真相

北市環保局管制、取締高噪音車輛，民眾陳情件數連年下降，從2023年4653件、2024年3120件降至去年1992件。環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。