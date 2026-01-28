苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

苗栗縣動物保護防疫所於1月26日接獲通報，指後龍鎮外埔大排水溝發現遭棄置雞屍235隻，當日立即採樣送驗，今確認這批死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感。由於台中地區近日有傳出蛋雞場發生禽流感疫情，縣動防所至今天為止，已完成棄置地點的環境全面清消，另啟動周邊3公里內10家養禽場的健康訪視作業。

今下午傳出雞屍呈陽性反應惡訊。動防所28日接獲獸醫研究所通知，該批死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感；縣長鍾東錦對此非常重視，指示徹查棄置雞屍行為人，並依違反動物傳染病防治條例以最高罰則重罰100萬元，同時採取嚴密防疫作為，全面防堵疫情破口。

動防所指出，26日接獲民眾通報後，第一時間即啟動防疫應變機制，完成包括現場清點指定化製清運、採樣送驗及擴大清消周邊全面消毒等處置措施；27日接續針對周邊3公里內10場養禽場進行健康訪視，結果雞隻健康狀況良好，另同步協助場區周邊消毒，輔導業者加強場區及車輛消毒，落實自主防疫與生物安全管理；28日繼續完成3公里內養禽場採樣送檢。

縣府表示，非法棄置病死禽隻已涉嫌違反「動物傳染病防治條例」第12條規定，目前正循線追查並已掌握可疑行為人，初步指向台中地區的養禽場，已密切與台中相關單位聯繫中。