快訊

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

聽新聞
0:00 / 0:00

台中蛋場爆H5N1禽流感！衛生局急匡接觸者：國內無人類病例、別恐慌

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市豐原區一處牧場經市府證實，檢驗結果是禽流感陽性，市府派員到場消毒。記者黃仲裕／攝影
台中市豐原區一處牧場經市府證實，檢驗結果是禽流感陽性，市府派員到場消毒。記者黃仲裕／攝影

台中市豐原區一處牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」，市長盧秀燕今證實，檢驗結果是H5N1禽流感陽性。衛生局說明，已配合匡列禽場相關工作人員防疫，去年至今，尚無人類新型A型流感確定病例；根據農業部等資料顯示，禽流感病毒不耐高溫，科學實證確認，蛋品只要經「徹底加熱」煮熟即可有效消滅病毒，請民眾保持警覺不要恐慌。

台中市政府表示，市府在1月26日晚間接獲通報，指豐原地區疑似有雞場雞隻大量死亡。市長盧秀燕說明，農業局動保處昨派員到場訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，檢驗結果證實是禽流感病毒陽性。市府成立前進指揮所，完成案場及周邊3公里消毒，並管制人車，追蹤流出的蛋下架以及回收銷毀；本案將依法最高罰100萬元，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依畜牧法裁罰。

衛生局長曾梓展說明，該養雞場是蛋場，沒有出售雞肉，只賣蛋，食安處稽查人員今天上午已到場下架回收所有雞蛋，並追蹤列管。

衛生局說明，因應豐原區禽場檢出動物H5N1禽流感疫情，衛生局將與動保處協力匡列禽場相關工作人員、造冊及防疫衛教，並持續追蹤大於10日，若期間出現發燒等疑似類流感症狀時，將轉介就醫及由醫師評估後研判通報採檢。另依疾管署監測資料，去年至今年1月28日止，全國及台中市皆無人類新型A型流感確定病例，請民眾毋須恐慌。

衛生局表示，此次蛋雞場所產出的蛋品，根據農業部、疾管署及食藥署的相關宣導資料顯示，禽流感病毒不耐高溫，科學實證確認，蛋品只要經「徹底加熱」煮熟即可有效消滅病毒，食用的食安風險較低，請民眾保持警覺不要恐慌。

衛生局指出，該業者主動聲明，願接受消費者退費，客服專線04-25360989，有食用疑慮的民眾可撥打詢問退貨退費事宜。同時，食安處將派員至蛋場稽核其退貨處置流程，採取「嚴密監督」立場，確保民眾退回的蛋品經妥善處理，保障消費者權益。

台中市長盧秀燕。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕。記者陳敬丰／攝影

禽流感 衛生局 流感病毒

延伸閱讀

影／豐原養雞場死亡上千隻 盧秀燕:確實為禽流感陽性，將全場撲殺

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

豐原一蛋雞場因禽流感大量死亡 防檢署：依法須全數撲殺

台中染疫牧場「雞蛋網售全台」 食安處緊急盤點流向：全面下架回收

相關新聞

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

苗栗縣動物保護防疫所於1月26日接獲通報，指後龍鎮外埔大排水溝發現遭棄置雞屍235隻，當日立即採樣送驗，今確認這批死雞確...

台中蛋場爆H5N1禽流感！衛生局急匡接觸者：國內無人類病例、別恐慌

台中市豐原區一處牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」，市長盧秀燕今證實，檢驗結果是H5N1...

內科版「大安森林公園站」 北捷東環段Y32站綠洲模擬圖曝光

北市力拚改善內湖交通，連結內湖科技園區的捷運環狀線東環段CF710區段標工程去年10月決標，預計2月4日開工。3站中，最...

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

針對豐原一家蛋雞場疑似超過千隻家禽大量死亡，台中市農業局動保處上午表示，獲報後立即派員前往訪視，確認該場家禽確有異常死亡...

台北變安靜了…噪音車擾民陳情件數大減近6成 環保局揭真相

北市環保局管制、取締高噪音車輛，民眾陳情件數連年下降，從2023年4653件、2024年3120件降至去年1992件。環...

埋不下了！豐原蛋雞場爆1700隻雞死亡 老闆曾獲選好人好事代表

台中豐原蛋雞場爆禽流感出現1700多隻死雞，業者今天大門深鎖，均不願意出來受訪，鄰居發文指控，豐原旱溪東路的豐盛牧場，兩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。