台中蛋場爆H5N1禽流感！衛生局急匡接觸者：國內無人類病例、別恐慌
台中市豐原區一處牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」，市長盧秀燕今證實，檢驗結果是H5N1禽流感陽性。衛生局說明，已配合匡列禽場相關工作人員防疫，去年至今，尚無人類新型A型流感確定病例；根據農業部等資料顯示，禽流感病毒不耐高溫，科學實證確認，蛋品只要經「徹底加熱」煮熟即可有效消滅病毒，請民眾保持警覺不要恐慌。
台中市政府表示，市府在1月26日晚間接獲通報，指豐原地區疑似有雞場雞隻大量死亡。市長盧秀燕說明，農業局動保處昨派員到場訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，檢驗結果證實是禽流感病毒陽性。市府成立前進指揮所，完成案場及周邊3公里消毒，並管制人車，追蹤流出的蛋下架以及回收銷毀；本案將依法最高罰100萬元，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依畜牧法裁罰。
衛生局長曾梓展說明，該養雞場是蛋場，沒有出售雞肉，只賣蛋，食安處稽查人員今天上午已到場下架回收所有雞蛋，並追蹤列管。
衛生局說明，因應豐原區禽場檢出動物H5N1禽流感疫情，衛生局將與動保處協力匡列禽場相關工作人員、造冊及防疫衛教，並持續追蹤大於10日，若期間出現發燒等疑似類流感症狀時，將轉介就醫及由醫師評估後研判通報採檢。另依疾管署監測資料，去年至今年1月28日止，全國及台中市皆無人類新型A型流感確定病例，請民眾毋須恐慌。
衛生局表示，此次蛋雞場所產出的蛋品，根據農業部、疾管署及食藥署的相關宣導資料顯示，禽流感病毒不耐高溫，科學實證確認，蛋品只要經「徹底加熱」煮熟即可有效消滅病毒，食用的食安風險較低，請民眾保持警覺不要恐慌。
衛生局指出，該業者主動聲明，願接受消費者退費，客服專線04-25360989，有食用疑慮的民眾可撥打詢問退貨退費事宜。同時，食安處將派員至蛋場稽核其退貨處置流程，採取「嚴密監督」立場，確保民眾退回的蛋品經妥善處理，保障消費者權益。
