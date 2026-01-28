賞花首選！南投草坪頭櫻花季開跑 交通與入園規範一次看

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣信義鄉草坪頭櫻花季今天起跑，縣長許淑華參加啟動記者會，宣布玉山高山茶產地園區內逾4000棵櫻花、李花已陸續綻放，紅白花瓣交織點綴茶山，邀請民眾體驗「花與茶的饗宴」。

草坪頭櫻花季啟動儀式由信義鄉長全志堅主持，縣議員全文才、觀光處長陳志賢及新聞行政處長蔡明志與多位村長共同出席。信義鄉隆華國小太鼓、桐林國小小提琴與紙馬陣、同富國中合唱團，以及「布一樣文化工作室」與在地家政班的表演，還安排學童擔任「小小茶藝師」，讓遊客在賞花之餘品味高海拔玉山烏龍茶。

許淑華表示，春節期間南投遊程豐富，除了草坪頭，暨大、小半天正值櫻花季，全台首座「九九峰氦氣球樂園」將於2月試營運，提供空中賞景新體驗；2月14日至3月8日舉辦「2026南投燈會」，結合貓羅溪畔浪漫情人橋與會展中心花燈、水舞與煙火展演，吸引全國遊客。

為提升旅遊品質，縣府近年改善草坪頭園區廁所、廣場及步道設施，並規劃入園管制。1月31日至3月1日，入場清潔費每人50元，小型車停車清潔費每輛100元。春節期間除夕至初二僅開放上午時段。遊覽車採線上預約制，每日限額30輛，停於投93鄉道1.5K停車場，園區提供免費接駁；小型車需停入園區停車場，道路兩側禁止臨時停車。

許淑華也邀請全國民眾到信義鄉體驗「花與茶的饗宴」，漫步櫻花小徑，更可順遊東埔溫泉、雙龍吊橋，採購梅子夢工廠特色伴手禮，感受南投自然與人文魅力。

