內科版「大安森林公園站」 北捷東環段Y32站綠洲模擬圖曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
捷運環狀線東環段Y32站出入口以流線型曲線屋頂造型呈現。示意圖／台北市捷運局提供
北市力拚改善內湖交通，連結內湖科技園區的捷運環狀線東環段CF710區段標工程去年10月決標，預計2月4日開工。3站中，最具特色的Y32站位在內科核心的大港墘公園內，北市捷運局今公布模擬圖，媲美捷運大安森林公園站，猶如「森林驛站」。

該區段標全長2.91公里，包含Y30站、Y31站、Y32站共3座地下車站及四段潛盾隧道。工程範圍北起環狀線北環段Y29站尾軌的儲車軌區，經敬業三路、沿樂群二路在濱江國中旁設置Y30站，轉進瑞光路在洲子二號公園旁設置Y31站，直行至大港墘公園旁設置Y32站，後續沿瑞光路轉至瑞光公園內Y33站（不含）北側外緣為止。

其中，最有特色的Y32車站是以「科技人森林驛站」為設計主軸，結合下凹式廣場、玻璃帷幕與流線型屋頂，打造兼具交通、休憩與公共活動功能的城市綠洲。

捷運局指出，出入口設在瑞光路旁的大港墘公園內，設計以「捷運融入公園」為核心精神，保留既有綠地風貌，讓車站成為公園景觀的一部分，而非突兀的交通設施；透過景觀延續與空間整合，打造兼具交通機能與休憩功能的友善場域。

捷運局表示，車站前方特別規畫下凹式廣場，以低於地坪的開放空間形式，引導自然光與綠意深入站體內部，有效改善地下空間常見的封閉與陰暗感。寬敞的下凹式廣場作為進出車站的重要節點，也可提供民眾休憩或舉辦市集、音樂會、親子活動等多元活動，成為大港墘公園中具指標性的公共亮點空間。

捷運局長鄭德發說，在設計重點上，Y32車站充分回應內科高密度工作族群與周邊社區居民多元需求。車站大廳大量採用玻璃帷幕設計，將公園景觀與自然採光引入室內，營造明亮、通透且貼近自然的乘車環境，宛如大安森林公園站般充滿綠意，形成「森林驛站」的沉浸式休憩環境。

捷運局強調，捷運出入口以流線型曲線屋頂造型呈現，不僅具備遮陽避雨功能，更與公園地景自然銜接，強化整體景觀特色，使車站出入口宛如公園中的一座設計裝置，保留原有公園的林蔭花徑與城市客廳氛圍，提升公共空間的整體質感與識別度。

東環段除了CF710區段標，尚有3個區段標，招標進度CF720已在評選階段，預計月底決標，CF740區段標預計月底公告、CF750區段標今已公告。

環狀線東環段Y32站前方特別規畫下凹式廣場，作為進出車站的重要節點，也可提供民眾休憩或舉辦市集、音樂會、親子活動等多元活動。示意圖／台北市捷運局提供
捷運環狀線東環段路線Y30站至Y35站。示意圖／台北市捷運局提供
捷運環狀線東環段Y32站，媲美捷運大安森林公園站，猶如「森林驛站」。示意圖／台北市捷運局提供
環狀線東環段Y32站將結合通勤、休憩與城市生活。示意圖／台北市捷運局提供
