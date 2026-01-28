快訊

屏東縣查獲6件廚餘違規養豬 長治鄉第二場縣府開罰120萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
防堵非洲豬瘟，縣府聯合稽查小組去年12月30日在長治鄉查獲養豬場違規使用廚餘與動物性廢渣作為飼料，縣府今公告裁處結果，共開罰120萬元。圖／屏東縣政府提供
防範非洲豬瘟疫情入侵，屏東縣持續養豬場防疫稽查，縣府聯合稽查小組去年12月30日在長治鄉查獲養豬場違規使用廚餘與動物性廢渣作為飼料，縣府今公告裁處結果，依違反動物傳染病防治條例裁處罰鍰100萬元，並依飼料管理法裁處罰鍰20萬元，共開罰120萬元。

屏東縣府指出，非洲豬瘟疫情入侵以來，這是屏東縣查獲第6家違規養豬場，長治鄉內第二場。屏東市1場、九如鄉2場，崁頂鄉1場，均依法開罰，業者大多採分期方式繳納。

動防所表示，長治鄉這場是屬於廚餘再利用登記檢核場，飼養豬隻1139頭，依當時非洲豬瘟中央災害應變中心規定，全面禁止使用廚餘餵飼豬隻，稽查人員在現場查獲廚餘蒸煮槽內含家用廚餘及動物性廢渣，開立全場豬隻禁止移動管制書，同步採樣豬與廚餘送驗，初篩結果為非洲豬瘟陰性，確認無疫情傳播風險。同時完成廚餘去化及場區、周邊道路清消作業，提升生物安全措施，維護養豬產業安全。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心強調，杜絕廚餘未經有效蒸煮造成防疫破口，屏東縣已公告全面禁止廚餘養豬。

另外今年2026年廚餘轉型期間，僅限完成蒸煮溫度及影像監視系統（AIoT）建置、運輸車輛裝設GPS，並經縣府同意的畜牧場，方得使用動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料；請養豬業者務必依規定辦理，切勿心存僥倖。

屏東縣府指出，2026年今年起已修正「動物傳染病防治條例」及「飼料管理法」裁罰基準，首次違規罰鍰均提高至20萬元。違規載運廚餘並餵飼豬隻者，將同時觸犯上述兩法規，首次違規即裁處40萬元，最高可達400萬元，縣府持續稽查，對違規行為依法從嚴處分，絕不寬貸。

