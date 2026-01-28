台水估春節尖峰日用水量增4% 已擬定供水因應計畫
台水今天表示，預估春節尖峰日用水量將達958萬立方公尺，較平日增加約39萬立方公尺，增幅約4%，已依各轄區特性擬定「春節供水因應計畫」，提前完成水源最佳調度與供水情勢推演，確保水量充足且水壓穩定。
台水今天發布新聞稿表示，春節期間台水平均每日動員587人輪值監控，最高日出勤達723人，並提醒民眾，於除夕前大掃除易造成瞬時用水集中，籲請提前展開清潔工作並落實節約用水。
台水指出，民眾可透過以下方式查詢停水公告或掌握即時供水狀況，包括停水公告查詢系統、台灣自來水APP、LINE台水官方帳號訂閱停水通知；如有突發事件或需宣導的重要事項，台水公司將於媒體、公司網站與FB官方粉絲團發布最新訊息。
若民眾春節期間有繳費需求，台水表示，可利用台水官網信用卡、台水APP、行動支付進行繳費，亦可持水費帳單至統一、全家、萊爾富、OK等超商繳費，若無水費帳單，各大超商多媒體事務機也可直接補單繳費。
