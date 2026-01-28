影／美炸了！南投櫻花盛放 化身浪漫粉色國度

南投梅花近尾聲，櫻花接力登場，位居埔里的國立暨南國際大學、信義草坪頭今宣布櫻花季登場，信義望高茶園、鹿谷小半天石馬公園等地櫻花也陸續綻放，整體花況約2至4成不等，預估2月初至農曆春節連假將盛放，進入最佳賞櫻期。

縣府指出，今年入冬氣候忽冷忽熱，有時甚至暖如夏天，促使櫻花綻放，其中鹿谷小半天櫻花冬筍季上周開跑，當地石馬公園河津櫻綻放，信義草坪頭茶園櫻花也怒放，花開已達4成，進入最佳賞櫻期；埔里暨南大學，今宣布櫻花季登場。

「今年賞櫻規模再擴大，春節假期最具看頭。」暨大校長武東星指出，暨大校園栽種八重櫻、富士櫻、吉野櫻、昭和櫻等逾3000棵，是中部賞櫻勝地，今年日月潭國家風景區管理處協助「千櫻園」改善工程再加碼增植1200棵，規模更勝。

武東星說，目前校內櫻花已陸續綻放，花開約2成，現以機車道附近開得正盛，預估農曆春節連假將盛放，進入最佳賞櫻期，而今天暨大櫻花季登場後，每個周末都有活動，包括民歌公益演唱會、櫻花市集及茶會等，歡迎民眾到校賞櫻遊憩。

暨大今也趁著櫻花季邀請全國37所高中的校長與主任，在櫻花林共同簽署盟約，盼藉由校際締盟與產學連結，深化高中端與暨大交流串連；高齡九旬的暨大前校長袁頌西返校捐贈100萬元作為校務基金，助力學校發展，校方則回贈感謝狀。