「天龍國」這裡沒有自來水 北市府因這關鍵因素「無法接管線」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市有部分高地，因接管困難，居民無自來水可以直飲。圖為自來水示意圖。台北自來水事業處提供
台北市長蔣萬安下午赴文山區公所「與里長有約」跟里長座談，因文山區萬壽路及新光路2段74巷高地，有部分67戶至今無接管，沒有自來水，里長爭取能給135名住戶有穩定的水可用。北水處表示，因接管費用高達1.4億，先研議以送水車方式供水。

政大里長鄭文綺指出，當地的住戶，大多都是長者，若要負擔這麼高的施工費用，非常困難，且已經持續反映的6 年了，還是沒有自來水，希望市長可以幫忙爭取穩定、乾淨的水源。

另外，附近住戶也說，他們都是接山泉水使用，但需「看老天臉色」若遇至枯水期就會缺水，通常只要連續幾周不下雨，山泉水的水源就會出現問題，就得過著省水的生活，還要洗澡、沖廁所，非常不方便。

對此，北水處指出，該地區若要接配水管，長度約7公里，但自來水使用安全中，最重要的就是水質，水在管線中停留的時間，不能超過2天，但此沿線，只有41戶住戶，假設41個住戶全部接管的話，先不論費多少，滯留時間已超過8天以上，對水質安全非常不利。

至於經費，北水處表示，因為管線太長，需要加壓站，從萬壽路上來，一直到最高點需要3個加壓站，其中一段41戶的用戶，新設自來水管線經費近9千萬，若再加上其他分散的15戶、11戶聚落，把這26戶都加進去，每一戶的改善經費也要高達133萬，施工費用高達1.4億，遠超過市府公務預算補助上限。

蔣萬安指出，自來水最重要的是用水安全，因經過評估以後，在水管滯留不能超過2天，但因為這邊的住戶較為分散，也比較少，管線如果接上，水要滯留8天，雖然立言巷市府很願意做，也願意克服，但還是要基於用水安全的考量。

蔣萬安說，他知道這邊的住戶長者較多，市府也會想盡一些方法，比如說用送水服務，最重要的是要有乾淨、優質的水，讓住戶能夠使用到，也會請北水處研究，對於管線水滯留的天數，在工法上是否能克服或解決，讓住戶用到安全的水。

住戶 蔣萬安 水質

