快訊

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

神明搭飛機SOP曝光！媽祖進香擁專屬機位 空服員暖心舉動網讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
根據航空公司規定，若神像體積較大或需佔位，必須購買「佔位行李」機票，並將其妥善裝箱，確保飛行安全。示意圖／ingimage
根據航空公司規定，若神像體積較大或需佔位，必須購買「佔位行李」機票，並將其妥善裝箱，確保飛行安全。示意圖／ingimage

神明出巡進香不稀奇，但你知道神明怎麼「搭飛機」嗎？一名網友在Threads上分享一段有趣的畫面，好奇詢問「神明搭飛機是買機票還是掛行李？」引發熱烈討論。許多親眼目睹過「神明登機」的網友紛紛現身說法，揭露神明搭機的SOP，不僅需要買機票、劃位，甚至還有空服員提供VIP級的貼心服務。

一名網友表示，自己曾參與鹿港福崙宮到湄洲島的進香活動，當時每一尊神明都有各自的座位，且必須購買機票劃位。更有旅行社前員工證實：「真的有幫媽祖開過票，祂有座位喔！」還有網友分享，曾在機場聽到廣播：「林默娘小姐，請至OO機位，班機即將起飛」，讓人聽了會心一笑。

除了買票，神明搭機還有不少眉角。有網友提到，為了安全起見，神明通常會被妥善固定在座位上，空服員甚至會幫忙「繫安全帶」，因擔心神像外殼被刮傷，有空服員特地準備了毛毯和枕頭細心保護媽祖婆，讓人感受到滿滿的敬意。

對於能與神明同班機，多數網友都表示相當興奮，「整趟旅程瞬間覺得好安心」、「如果媽祖坐在我前面，我會覺得被保佑了」、「這班飛機絕對平平安安」。也有網友幽默笑稱：「神明過安檢門會不會一直嗶嗶叫？畢竟靈力超標」、「這叫商務出巡，機票當然是信眾埋單」。

事實上，航空公司對於神像運送有明確規範。以越捷航空為例，若要帶佛像登機，需先為佛像加購專屬座位，且必須將佛像妥善裝箱，確保飾品不外露，以避免飛行途中受損或傷及乘客。此外，神像的機票通常會與攜帶者同名，或以「CBBG」（佔位行李）代碼標註，票價則視當下匯率而定。

神明 媽祖 進香 飛機 SOP

延伸閱讀

NASA飛機降落出事！起落架卡死 機腹著陸竄火龍驚險畫面曝

他怒「星宇商務艙悶熱」拒再搭 內行說原因：空服員無能為力

搭長途經濟艙想獲得最佳飛行體驗？空服員揭密最棒和最糟位置

別把外套放飛機頭頂行李櫃！空服員揭2大缺點：覺得全身不對勁

相關新聞

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

苗栗縣動物保護防疫所於1月26日接獲通報，指後龍鎮外埔大排水溝發現遭棄置雞屍235隻，當日立即採樣送驗，今確認這批死雞確...

台中蛋場爆H5N1禽流感！衛生局急匡接觸者：國內無人類病例、別恐慌

台中市豐原區一處牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」，市長盧秀燕今證實，檢驗結果是H5N1...

內科版「大安森林公園站」 北捷東環段Y32站綠洲模擬圖曝光

北市力拚改善內湖交通，連結內湖科技園區的捷運環狀線東環段CF710區段標工程去年10月決標，預計2月4日開工。3站中，最...

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

針對豐原一家蛋雞場疑似超過千隻家禽大量死亡，台中市農業局動保處上午表示，獲報後立即派員前往訪視，確認該場家禽確有異常死亡...

台北變安靜了…噪音車擾民陳情件數大減近6成 環保局揭真相

北市環保局管制、取締高噪音車輛，民眾陳情件數連年下降，從2023年4653件、2024年3120件降至去年1992件。環...

埋不下了！豐原蛋雞場爆1700隻雞死亡 老闆曾獲選好人好事代表

台中豐原蛋雞場爆禽流感出現1700多隻死雞，業者今天大門深鎖，均不願意出來受訪，鄰居發文指控，豐原旱溪東路的豐盛牧場，兩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。