神明搭飛機SOP曝光！媽祖進香擁專屬機位 空服員暖心舉動網讚爆

神明出巡進香不稀奇，但你知道神明怎麼「搭飛機」嗎？一名網友在Threads上分享一段有趣的畫面，好奇詢問「神明搭飛機是買機票還是掛行李？」引發熱烈討論。許多親眼目睹過「神明登機」的網友紛紛現身說法，揭露神明搭機的SOP，不僅需要買機票、劃位，甚至還有空服員提供VIP級的貼心服務。

一名網友表示，自己曾參與鹿港福崙宮到湄洲島的進香活動，當時每一尊神明都有各自的座位，且必須購買機票劃位。更有旅行社前員工證實：「真的有幫媽祖開過票，祂有座位喔！」還有網友分享，曾在機場聽到廣播：「林默娘小姐，請至OO機位，班機即將起飛」，讓人聽了會心一笑。

除了買票，神明搭機還有不少眉角。有網友提到，為了安全起見，神明通常會被妥善固定在座位上，空服員甚至會幫忙「繫安全帶」，因擔心神像外殼被刮傷，有空服員特地準備了毛毯和枕頭細心保護媽祖婆，讓人感受到滿滿的敬意。

對於能與神明同班機，多數網友都表示相當興奮，「整趟旅程瞬間覺得好安心」、「如果媽祖坐在我前面，我會覺得被保佑了」、「這班飛機絕對平平安安」。也有網友幽默笑稱：「神明過安檢門會不會一直嗶嗶叫？畢竟靈力超標」、「這叫商務出巡，機票當然是信眾埋單」。

事實上，航空公司對於神像運送有明確規範。以越捷航空為例，若要帶佛像登機，需先為佛像加購專屬座位，且必須將佛像妥善裝箱，確保飾品不外露，以避免飛行途中受損或傷及乘客。此外，神像的機票通常會與攜帶者同名，或以「CBBG」（佔位行李）代碼標註，票價則視當下匯率而定。