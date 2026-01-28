衛福部啟動跨國聯邦學習平台 強化智慧醫療效能

快訊

中央社／ 台北28日電

AI浪潮席捲全球，衛福部今啟動高算力中心暨跨國聯邦學習平台，未來可跨院進行模型訓練與驗證，並與泰國建立跨國學習機制，提升智慧醫療效能、精準度及多元族群代表性。

AI已從雲端的高端技術轉化為日常工具，衛生福利部長石崇良今天出席「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」啟動大會，他致詞中點出，AI兩大關鍵在於「算力」、「資料」，但建立「主權」的概念同樣重要。

石崇良表示，尤其政府公務資料具高度機密性，無法輕易上傳至民間雲端，因此衛福部自2024年開始逐步建立AI運算的中心，並陸續將成果應用於公文書寫、1966客服、長照相關審查等。

針對臨床應用，石崇良指出，電子病歷資料極具價值，但過去受限於個資保護與資安考量，難以大規模匯集、運用，衛福部開始朝向「聯邦學習」發展，由台中榮總、三軍總醫院、亞東醫院與高雄長庚打頭陣，串聯旗下16醫院建構全國性的聯邦學習平台，統一以衛福部伺服器作為模型聚合中心，未來可逐步推廣全台所有醫院。

「聯邦學習」的核心在於「資料不離院，模型動」。衛福部資訊處長李建璋解釋，衛福部高算力中心已逐步建置完成特殊電力與冷卻系統，並陸續導入高效能運算設備。該中心定位為全國智慧醫療模型的「聚合中心」，各醫院的原始病歷資料留在院內，僅上傳訓練後的參數進行整合，確保資安滴水不漏。

「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」以厚植AI應用關鍵基礎，並明確定位為全國智慧醫療模型訓練與驗證核心樞紐，平台三大特色包含AI應用發展兼顧隱私與個資安全設計、智慧醫療模型可跨院與跨層級訓練與驗證、為未來建立跨國驗證與認證機制基礎。

李建璋分析，核心目標之一是解決「醫療數位不平權」。過去AI模型多在單一醫學中心訓練，一旦放到不同規模或地區的醫院，往往會出現效能下降或偏差，透過聯邦學習平台，能整合不同層級醫院的多元族群數據，降低模型偏見，讓智慧醫療成果能普及至區域醫院及偏鄉診所。

此外，台灣的智慧醫療模式也開始邁向國際。石崇良表示，透過與泰國瑪希敦大學建立的跨國聯邦學習機制，台灣的智慧醫療產品未來可於東協市場進行驗證與落地，同時東協及泰國的優秀AI模型亦可在台灣完成臨床驗證。

石崇良強調，台灣具備頂尖的半導體晶片、IT產業與完整的健保資料庫，透過聯邦學習模式，台灣將能整合跨層級、跨國界的資料價值，發揮AI最大的效用，讓台灣成為全球智慧醫療轉型的指標。

