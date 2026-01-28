小提琴家哈德利希攜手鋼琴家好友 二重奏音樂對話

小提琴家奧古斯汀．哈德利希（Augustin Hadelich）將訪台，攜手鋼琴家好友查爾斯．歐文（Charles Owen），以小提琴與鋼琴二重奏的形式，與樂迷分享私密的音樂對話。

哈德利希表示，他一直在追求一種像歌唱般自然的聲音，「希望每一場演出都是與觀眾分享，而非單純展示技巧。但同時我也非常注重細節，注重到了吹毛求疵的程度」。

哈德利希表示，觀眾或許不會察覺他在細節上做了哪些調整，「但他們能感受到音樂聽起來更自然、更真實。」對他而言，沒有所謂完美的終點，沒有最好，只有更好。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，1984年出生於義大利的哈德利希，5歲開始學小提琴，7歲舉辦人生第1場音樂會，1999年15歲那年，哈德利希因家裡農場火災意外，讓他臉和手都嚴重燒傷，被送到德國治療，整整一年無法練習演奏，「但也讓我意識到音樂對我有多重要」。

康復後哈德利希進入茱莉亞音樂學院，22歲拿到印第安納波利斯國際小提琴大賽首獎，2016年他與西雅圖交響樂團合作錄製的亨利．杜提耶小提琴協奏曲專輯，拿下葛萊美獎「最佳古典器樂獨奏獎」。2018年獲選「音樂美國」雜誌「年度最佳器樂演奏家」，現在則是波士頓交響樂團駐團音樂家。

這場音樂會將演出德布西「G小調小提琴與鋼琴奏鳴曲」、武滿徹「妖精的距離」、普朗克「小提琴與鋼琴奏鳴曲」、易沙意「G大調第五號無伴奏小提琴奏鳴曲」及普羅高菲夫「D大調第二號小提琴與鋼琴奏鳴曲」，其中哈德利希也改編德．葛利尼選自「聖身奧妙歌」的「頌歌」，曲目跨度橫跨3世紀。

小提琴家奧古斯汀．哈德利希音樂會將於4月7日與8日演出，地點在台北國家音樂廳。