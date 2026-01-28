AI節能全面升級！Panasonic 史上最省電AI PLUS空調 省電舒適不斷進化

Panasonic 集團向全球承諾「Panasonic GREEN IMPACT」，期許能以自身影響力逐步實現環境永續藍圖。第一階段從2024年Panasonic 中和廠區響應RE100全球再生能源倡議活動開始，一步步邁向RE100綠色工廠；第二階段以2027年推動高雄仁武新建南部營運中心展開，整合營業、商用、物流與服務等多重功能，並以智慧和永續為核心發展目標，導入多項系統整合技術與綠色能源設施，打造具前瞻性的一站式營運基地，積極朝向2050年「耗能 <創能」的環境願景前進。而Panasonic於1月28日舉辦的空調新商品發表會中，推出搭載新世代 AI 節電晶片的全新 VX 極致旗艦家用空調系列，為消費者打造居家生活新指標。

因應全球節能永續趨勢，Panasonic全新VX系列家用空調搭載新世代 AI 節電晶片，透過智慧科技驅動六大關鍵省電技術，實現效能極大化，CSPF值超越國家1級標準，讓消費者在享受舒適涼感的同時，也能大幅降低電費支出，實踐節能減碳的綠色生活。此外，針對台灣潮濕多變的氣候，Panasonic VX系列推出領先業界的「恆溫除濕」技術，完美融合空調與除濕機兩者的優勢，不同於傳統冷氣除濕會導致室內變冷，新技術能在精準控制濕度的同時維持室內恆溫，提供恆溫舒適且恆濕乾爽的雙重體感享受。系統更提供三段濕度自選設定，無論是梅雨季或濕冷冬季，都能以效能更好且更省電的方式，維持最理想的居家環境。

Panasonic推出全新旗艦家用空調，為消費者打造居家舒適生活新指標。（圖為台灣松下銷售公司總經理 張天來) 圖／Panasonic提供

為守護全家人呼吸健康，Panasonic 業界首創「AI 防霉監控」技術，將空調機內清潔由被動轉為主動。在空調關機待機的狀態下，系統依然能 24 小時全天候偵測機內溫濕度，一旦達臨界值即主動釋放 nanoe™ ，並啟動送風乾燥的潔淨防霉行程，真正落實「開機全室淨化、關機全機防霉」，從根源徹底解決機內的發霉與異味困擾。另外，智能語音聲控功能也同步升級，本次擴增內建詞彙量，讓口語辨識效果更好，互動操作更直覺。如何讓消費者享受智慧便利的健康空氣品質，一直是Panasonic最重視且追求的目標，Panasonic以六恆智能控制器，智慧串聯家中電器，使用者一鍵就能開啟不同的智慧模式，快速掌控每個空間的空氣品質，讓全家人在清新的環境中舒適生活。

Panasonic最新旗艦家用空調應用AI 節電晶片，省電效率再進化；另搭載「恆溫除濕」技術，提供乾爽舒適的體感享受。 圖／Panasonic提供

響應台灣政府節能計畫，Panasonic全系列多聯變頻商用空調皆符合國家1級省電標準，提供各種不同商業空間全方位的解決方案，從各式賣場、商辦到店鋪空間，以齊全的空調設備陣容到多元的能源控制系統，滿足不同商用需求並適配各種場域，達成資源運用最大化。面對全球低碳轉型與永續趨勢，Panasonic持續以實際行動深化節能布局，同時回應消費者對生活品質升級的期待。透過不斷精進的產品與技術，兼顧環境責任與生活品質，Panasonic 的目標不僅守護台灣這片土地，也以全球視角推動永續行動，並持續朝 Panasonic GREEN IMPACT 的承諾穩步前行。

更多詳情請上官方網站：https://www.panasonic.com/tw/

顧客商談中心專線：市話 0800-098-800、手機(02)412-8222