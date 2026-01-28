合歡山高海拔路段恐結冰 翠峰至大禹嶺夜間封閉
交通部公路局表示，合歡山台14甲線高海拔路段積雪未融，夜間有路面結冰機率，翠峰至大禹嶺路段從今天下午5時起實施道路預警性封閉。
公路局中區養護工程分局發布新聞稿表示，依中央氣象署情資顯示，受東北季風及低溫影響，台14甲線3000公尺以上路段積雪未融，夜間有路面結冰機率，為維護用路人車安全，18公里處翠峰至41.5公里處大禹嶺路段，今天下午5時起實施預警性封閉，車輛只出不進。
中區分局表示，考量台14甲線31.7公里處武嶺至32.7公里處松雪樓路段崎嶇，易發生打滑，此路段將雙向封閉，禁止通行，29日上午8時再視天候及道路狀況決定限加掛雪鏈車輛通行或開放通行。
中區分局提醒，用路人應提前確認天氣與路況，隨車攜帶雪鏈因應並小心慢行。另外，台8臨37線中橫便道配合增開下午5時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言