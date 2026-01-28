碎紙機紙屑丟垃圾還是回收？ 環保局解答：丟錯最高罰6000

農曆春節前後，許多民眾常在大掃除整理出大量含有個人隱私的帳單、信用卡信件或文件。為了保護個資，不少人習慣將這些紙張放入碎紙機絞碎後再丟棄。然而，這些變成一條條、一粒粒的「碎紙」，究竟該歸類為一般垃圾還是紙類回收？對此，環保局給出標準答案：碎紙屬於「廢紙類」回收項目，若民眾未依規定分類，最高恐面臨6000元罰鍰。

有網友在Threads上發文求助，詢問碎紙機處理後的紙屑到底該丟哪裡，引發兩派網友論戰。一派認為碎紙太細小，回收價值低，應直接丟垃圾桶；另一派則堅持紙張本質可回收。針對此疑問，新竹市環保局在官網的「民意信箱」中明確回覆，碎紙確實屬於「資源回收」項目。

環保局建議，由於碎紙體積細小容易飛散，民眾在回收時，應將其裝入「透明塑膠袋」或「紙箱」中打包固定，再交付給資源回收車的人員處理，切勿直接倒入回收桶以免造成環境髒亂。依據《廢棄物清理法》，若民眾未依規定做好垃圾分類，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

不過，並非所有「紙」都能回收。環保團體「RE-THINK 重新思考」在《回收大百科》中進一步補充，碎紙機產生的紙屑除了回收，也能作為包裹的緩衝填充物利用；在進行紙類回收前，必須注意去除釘書針、膠帶等非紙類雜質。

特別需要注意的是，許多看似紙類的物品其實是「一般垃圾」。RE-THINK提醒，以下4類物品因含有塑膠薄膜或經過特殊加工，導致後端無法製成再生紙，請直接丟入一般垃圾，以免汙染回收與再生製程：

1.護貝過的紙張：如護貝照片、菜單。

2.特殊加工紙類：如亮面名片、表面有光澤的防水傳單。

3.複寫紙、感熱紙：如電子發票、刷卡簽單（因含化學藥劑）。

4.貼紙底襯：上亮膜的貼紙及其背膠底紙。

至於民眾信箱常塞滿的廣告傳單，大多數屬於普通廢紙類，是可以正常回收的。大掃除整理文件時，不妨多花幾秒鐘確認材質，做好正確分類，既環保又能避免荷包失血。