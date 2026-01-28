彰化首創骨密巡檢成果曝65歲以上骨鬆率逾46％ 扶輪社再捐檢測車

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府2019年起推動全台首創的縣市級骨質密度社區巡迴篩檢服務，至今邁入第7年，深入各鄉鎮市，累計辦理1336場次、服務超過1萬7千人。記者林敬家／攝影
彰化縣政府2019年起推動全台首創的縣市級骨質密度社區巡迴篩檢服務，至今邁入第7年，深入各鄉鎮市，累計辦理1336場次、服務超過1萬7千人。記者林敬家／攝影

彰化縣政府2019年起推動全台首創的縣市級骨質密度社區巡迴篩檢服務，至今邁入第7年，深入各鄉鎮市，累計辦理1336場次、服務超過1萬7千人，村里涵蓋率達67.34%。篩檢結果顯示，65歲以上長者骨質疏鬆盛行率高達46.28%，女性明顯高於男性，為強化巡迴篩檢量能，扶輪社今捐贈檢測車讓服務持續推動。

彰化縣政府今辦「扶輪給力骨密升級，骨動骨力再創新局」車輛捐贈活動，由縣長王惠美代表接受國際扶輪社捐贈骨質密度檢測車。此次由國際扶輪社3462地區、鹿港東區、彰化東區、福興東區扶輪社及韓國水原老松扶輪社，透過全球獎助金共同捐贈7萬美元（約新台幣210萬元），支持縣府持續推動骨質密度社區巡迴篩檢服務。

彰化縣府衛生局指出，巡迴篩檢涵蓋脊椎、腰椎及髖關節，對高風險長者主動轉介醫療院所追蹤治療，未來將持續結合醫療與社區資源，提升縣民骨骼健康識能，打造高齡友善健康照護網絡。

王惠美表示，扶輪社長期與縣府合作，從C肝根除、眼科外展服務到本次骨質密度檢測車捐贈，累計挹注縣內醫療公益經費已超過50萬美元。新增的檢測車未來將深入偏鄉村里服務長者，協助掌握骨密現況，並結合飲食、運動與日照，降低骨質流失與骨折風險。

國際扶輪社3462地區前總監楊曜聰指出，骨質疏鬆是高齡者常見健康隱憂，透過檢測車結合社區健康促進據點，可協助長者提早發現風險。鹿港東區扶輪社長謝一清表示，今年適逢社成立20周年，特別捐贈骨質疏鬆檢測設備，持續實踐健康公益承諾。

彰化縣政府今辦「扶輪給力骨密升級，骨動骨力再創新局」車輛捐贈活動，巡迴篩檢涵蓋脊椎、腰椎及髖關節，對高風險長者主動轉介醫療院所追蹤治療。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今辦「扶輪給力骨密升級，骨動骨力再創新局」車輛捐贈活動，巡迴篩檢涵蓋脊椎、腰椎及髖關節，對高風險長者主動轉介醫療院所追蹤治療。記者林敬家／攝影
國際扶輪社3462地區、鹿港東區、彰化東區、福興東區扶輪社及韓國水原老松扶輪社，透過全球獎助金共同捐贈7萬美元，支持縣府持續推動骨質密度社區巡迴篩檢服務。記者林敬家／攝影
國際扶輪社3462地區、鹿港東區、彰化東區、福興東區扶輪社及韓國水原老松扶輪社，透過全球獎助金共同捐贈7萬美元，支持縣府持續推動骨質密度社區巡迴篩檢服務。記者林敬家／攝影

