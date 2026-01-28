快訊

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

帥兒遭周刊爆餵毒騙砲…伍思凱傳退休！趙傳親曝內幕

克服文化語言衝擊 泰國新住民追八點檔學台語

中央社／ 台北28日電

泰國新住民伍精唯來台後經歷飲食文化衝擊和語言挫折，她今天應邀到移民署分享在台生活過程，笑說是靠追八點檔電視劇學會台語，現和長輩互動無障礙，且「住在台灣很幸福」。

內政部移民署北區事務大隊台北市服務站今日舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程，並邀在台生活已近20年的伍精唯（BEKA CHIDAPHA）擔任講師，分享她自身經歷台泰飲食文化衝擊與國台語語言挫折的故事，鼓勵新住民一同敞開心胸、扎根台灣。

伍精唯表示，回憶初到台灣生活的最大衝擊就是飲食文化，因為泰國料理酸辣、重口味，但台灣料理卻相對清淡，打趣說「剛來台灣的時候，我包包裡一定要隨身攜帶辣醬」，用辣醬將台灣料理調成泰國味。

但隨時間推移，伍精唯說，自己早已習慣台灣口味，甚至返鄉時還覺得泰國料理的調味過於刺激。

她提到，許多台灣長輩平日講話多是國語夾雜台語交談，讓她聽得一頭霧水，只好一句一句慢慢學，不恥下問累積詞彙，加上懷孕期間在家休息時，更靠追八點檔電視劇學習基本常用的生活用語，如今已能用台語和長輩話家常互動，生活也更加自在。

伍精唯擁有豐富的文化講師與泰語專業通譯經驗，她表示，這些都是受台灣對新住民生活適應相關輔導與支持，這份感受促使她走入新住民家庭服務中心、婦女會與親子館，透過進行泰國料理烹飪、手作DIY文化交流方式，回饋社會。

「住在台灣很幸福」，伍精唯鼓勵新住民敞開心胸，感受政府對新住民的溫暖支持與多元包容。

由於春節將近送禮需求增加，台北市服務站主任蘇慧雯也提醒，為防止非洲豬瘟藉由國際郵包和快遞入侵台灣，且違規輸入肉品處罰很重，最重可處7年以下有期徒刑併科新台幣300萬元以下罰金，呼籲新住民告知海外親友切勿郵寄含豬肉內餡糕餅、臘肉、肉鬆蛋捲等產品來台。

新住民 料理 泰國

延伸閱讀

越南女博士變欠稅大戶禁出境 移民署回應、律師建議這樣做

嘉縣府推新住民燈區 民眾可體驗多元文化

2026台灣燈會新住民燈區亮相 6大主題燈飾展現異國生命軌跡

陸配替大陸統戰台灣新住民被控加深對立 國安局關鍵報告讓她重判8年

相關新聞

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

針對豐原一家蛋雞場疑似超過千隻家禽大量死亡，台中市農業局動保處上午表示，獲報後立即派員前往訪視，確認該場家禽確有異常死亡...

台北變安靜了…噪音車擾民陳情件數大減近6成 環保局揭真相

北市環保局管制、取締高噪音車輛，民眾陳情件數連年下降，從2023年4653件、2024年3120件降至去年1992件。環...

台北年貨大街今年擴大禁菸 蔣萬安：希望吸菸者、非吸菸者分流

台北市長蔣萬安推「無菸城市」，市府昨宣布，台北迪化商圈年貨大街擴大禁菸範圍，將民生西路、西寧北路、民樂街及南京西路等全區...

台中染疫牧場「雞蛋網售全台」 食安處緊急盤點流向：全面下架回收

台中市豐原區一處牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」上網揭發此事。台中市長盧秀燕今證實，檢...

春節即將到來！全國流感疫苗僅剩13萬劑 疾管署：這4縣剩不到500劑

國內流感疫情持續上升，今年第三周類流感門急診就診計11萬501人次，較前一周上升3.9%，急診就診病例百分比達10.3%...

碎紙機紙屑丟垃圾還是回收？ 環保局解答：丟錯最高罰6000

農曆春節前後，許多民眾常在大掃除整理出大量含有個人隱私的帳單、信用卡信件或文件。為了保護個資，不少人習慣將這些紙張放入碎紙機絞碎後再丟棄。然而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。