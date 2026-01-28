克服文化語言衝擊 泰國新住民追八點檔學台語

泰國新住民伍精唯來台後經歷飲食文化衝擊和語言挫折，她今天應邀到移民署分享在台生活過程，笑說是靠追八點檔電視劇學會台語，現和長輩互動無障礙，且「住在台灣很幸福」。

內政部移民署北區事務大隊台北市服務站今日舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程，並邀在台生活已近20年的伍精唯（BEKA CHIDAPHA）擔任講師，分享她自身經歷台泰飲食文化衝擊與國台語語言挫折的故事，鼓勵新住民一同敞開心胸、扎根台灣。

伍精唯表示，回憶初到台灣生活的最大衝擊就是飲食文化，因為泰國料理酸辣、重口味，但台灣料理卻相對清淡，打趣說「剛來台灣的時候，我包包裡一定要隨身攜帶辣醬」，用辣醬將台灣料理調成泰國味。

但隨時間推移，伍精唯說，自己早已習慣台灣口味，甚至返鄉時還覺得泰國料理的調味過於刺激。

她提到，許多台灣長輩平日講話多是國語夾雜台語交談，讓她聽得一頭霧水，只好一句一句慢慢學，不恥下問累積詞彙，加上懷孕期間在家休息時，更靠追八點檔電視劇學習基本常用的生活用語，如今已能用台語和長輩話家常互動，生活也更加自在。

伍精唯擁有豐富的文化講師與泰語專業通譯經驗，她表示，這些都是受台灣對新住民生活適應相關輔導與支持，這份感受促使她走入新住民家庭服務中心、婦女會與親子館，透過進行泰國料理烹飪、手作DIY文化交流方式，回饋社會。

「住在台灣很幸福」，伍精唯鼓勵新住民敞開心胸，感受政府對新住民的溫暖支持與多元包容。

由於春節將近送禮需求增加，台北市服務站主任蘇慧雯也提醒，為防止非洲豬瘟藉由國際郵包和快遞入侵台灣，且違規輸入肉品處罰很重，最重可處7年以下有期徒刑併科新台幣300萬元以下罰金，呼籲新住民告知海外親友切勿郵寄含豬肉內餡糕餅、臘肉、肉鬆蛋捲等產品來台。