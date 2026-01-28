從夜尿到失智症檢測 台大雲林分院、國衛院聯手打造高齡醫療新解方

台灣已於2025年底邁入超高齡社會，台大醫院雲林分院與國家衛生研究院今簽訂學研合作意向書，啟動8項研究計畫，從改善高齡族群夜尿、骨質疏鬆篩檢，到非侵入性失智症檢測工具研發等，透過結合國家級研究能量，回應雲林在地需求，及台灣高齡化社會所面臨的重大健康挑戰。

台大雲林分院長馬惠明今與國衛院長司徒惠康一同簽訂學研合作意向書，宣布啟動8項先導合作研究計畫，涵蓋智慧醫療、精準醫學、環境與世代研究、前瞻臨床與慢性病監測等重點領域，加速推動醫學研究成果轉化為臨床創新治療與新藥開發。

台大雲林分院副院長江文莒指出，合作案緊扣臨床痛點，例如結合數位科技改善長輩夜尿、利用AI分析X光影像提供骨鬆篩檢新模式，以及研發早期、非侵入性的失智症檢測工具。

此外，合作項目也包含酒精代謝基因研究、利用大型動物模型探索心臟病療法，並建構跨領域生醫資料與環境暴露平台，全方位監測公共衛生議題。

「高齡化已是全世界的課題。」馬惠明表示，目前台大雲林醫院2期工程已動工，而國衛院高齡醫學中心也即將落成，此時啟動8大先導計畫是雙方深入合作的起點。他強調，這項合作的野心不僅是立足雲林，更要讓研究成果轉化為臨床創新治療與新藥開發。