影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
豐原一家蛋雞場疑似超過千隻家禽大量死亡，台中市動保處已採檢消毒並持續追踪並移動管制，市長盧秀燕指示全面撲殺。記者黃仲裕／攝影
針對豐原一家蛋雞場疑似超過千隻家禽大量死亡，台中市農業局動保處上午表示，獲報後立即派員前往訪視，確認該場家禽確有異常死亡情形，目前已採檢消毒並持續追踪並移動管制，市長盧秀燕指示全面撲殺，業者強調雞蛋產品未流入市場並願意提供退費。

台中市動保處說明，1月26日晚間10時許接獲民眾舉報，指豐原區一處蛋雞場疑似有大量家禽異常死亡；為防止疫情擴散，動保處於昨天獲報後立即派員前往訪視，確認該場家禽確有異常死亡情形，隨即採集病禽樣本送驗，並同步執行該場動物及相關物品（含飼料、雞蛋等）移動管制。同時，已完成該場及周邊半徑3公里內禽場消毒，以降低疫病傳播風險。

市議員邱愛珊表示，看到網友昨天在網路社群平台貼出豐原某蛋雞場，疑以出現雞隻異常大量死亡情形後，立即通報市府農業局及環保局啟動聯合稽查，要求釐清事實，確保市民健康與公共安全。

台中市政府指出，若最終檢驗結果，確定為高病原性禽流感病毒陽性，動保處將依規定執行撲殺清場等防疫措施；針對業者未主動通報，將依「動物傳染病防治條例」規定，不予補償撲殺動物與銷毀物品的損失，並處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

據了解，豐原豐康牧場飼養約7000隻蛋雞，爆發蛋雞疑似禽流感異常死亡事件後，約有1700隻雞隻死亡，台中市農業局於1月27日派員稽查並採樣送驗，當場勒令封場移動管制，完成採樣並開立移動管制通知書，禁止雞隻、蛋品及設備進出。

動保人員目前持續監控周邊禽場，強調依規定防疫，未確認疫情前維持最高規格管制，初步顯示檢體呈禽流感陽性反應，檢驗結果預計48小時內出爐，市長盧秀燕已指示全面撲殺。

