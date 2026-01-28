強制險給付13年未調 多起交通事故受難者籲上限調高至500萬元

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
時代力量與多起重大交通事故家屬今召開記者會，呼籲提高強制險理賠金額等訴求，左起為廖怡理（2021年新北車禍受害者作家陳柔縉家屬）、劉建志（東海女大生公車命案家屬委任律師）、台灣門必斯行人安全促進會林書正、王文杞（2023年三重車禍受害者美籍大學生門必斯家屬）、蔡明舉（2023年新北計程車事故受害者家屬）、林邑軒（2024年新竹車禍受害者虛擬貨幣分析師陳梅慧家屬）。記者葉冠妤/攝影
為不讓家人的離去僅是一起交通事故，而是能促使制度改革，時代力量與多起重大事故家屬組成「交通事故受害者權益推動小組」，提出四大訴求，盼提高已13年未調整的強制險給付標準，將理賠上限從現行的200萬提高至500萬元，並撥用交通罰鍰挹注，更主張實施「保費與違規記點鉤稽」，以差別費率嚇阻危險駕駛。小組也呼籲修正「公路法」，強制運輸業者投保足額第三人責任險以防風險轉嫁。

虛擬貨幣分析師陳梅慧於前年底車禍不幸離世，引起社會高度關注。她的前夫、時代力量秘書長林邑軒表示，今天與一群「因不幸而相聚」的夥伴站出來，是為了替每年3000個交通事故受難家庭發出卑微請求，呼籲社會正視落後的強制險補償制度。

他強調，今天在此的個案多已結束訴訟，集結在此不為個人，而是為了未來潛在的受害家庭。林邑軒指出，30多年前由柯媽媽推動的強制險，理賠額度至今停留在200萬元，遠落後於現在的物價水準，導致許多失去經濟支柱的家庭須面臨朝不保夕的生活困境。他表示，雖終極目標是交通零死亡，但在那一天到來前，政府應優先建立保護網，給予家屬足夠的補償與保障。

「不希望她的離開，只是一則社會新聞」2023年6月新北市中和計程車事故受害者家屬蔡明舉回憶司法調解過程，肇事司機的身體、經濟狀況，反而讓他產生在欺負司機的錯覺，每一回調解都撕裂著傷口。他呼籲政府應提高強制險賠償，並推動保費與違規連動機制，讓危險駕駛付出相對應的代價。

2023年就讀美國華盛頓大學的20歲青年門必斯，回台實習卻不幸遭闖紅燈的拖吊車奪走生命。台灣門必斯行人安全促進會理事長、家屬王文杞呼籲政府應將強制險提高至一千萬元，並強制要求商業車輛加裝行車紀錄器與安全駕駛軟體。另名家屬林書正舉例，日本採取「強制與自願」雙軌制，強制險提供底線，自願險自動補足高額，並以共保、再保分散風險，確保傷者在事故後30日內即可取得80%賠償。，國與歐盟各國也針對計程車、外送等職業車輛實施動態訂價與風險分級，都可供台灣借鏡。

2024年東海女大生公車命案家屬委任律師劉建志直言，現行強制險死亡理賠僅200萬元，遠低於法院判決金額，若還提起民事訴訟，對家屬是一場精神折磨；目前強制險加費僅綁定酒駕，酒駕紀錄也只看一年，他建議應建立「違規加費制」，納入超速、闖紅燈等其他交通違規，並將認定期間拉長至3到5年，讓慣性違規者負擔較高保費。

針對運輸業者的責任，劉建志強調，歐、美、日、韓等先進國家多已強制投保第三人責任險，台灣目前卻無此規定，導致受害者在業者無意賠償時，必須奔波於漫長且艱難的司法執行程序。他呼籲政府應參酌國際趨勢，強制要求大眾運輸業者投保第三人責任險。

