台北變安靜了…噪音車擾民陳情件數大減近6成 環保局揭真相
北市環保局管制、取締高噪音車輛，民眾陳情件數連年下降，從2023年4653件、2024年3120件降至去年1992件。環保局表示，透過持續性「靜城專案」聯合稽查、聲音照相科技執法，噪音車擾民陳情量3年內大減近6成。
環保局表示，為有效取締高噪音車輛，北市採取多管齊下的管制策略，不只常態性與警察機關、監理單位執行夜間聯合攔查勤務，也已布建完成全市28處固定式聲音照相科技執法設備，每年執行200場次的移動式聲音照相勤務，重點查緝民眾通報熱區。
環保局也提到，北市積極參與北台縣市區域聯防機制，透過跨縣市合作，大幅提升執法效率與覆蓋率。
環保局提醒，隨著立法院三讀修正通過噪音管制法部分條文，車輛違反噪音管制標準的罰則已大幅提高，由原本1800元至3600元罰鍰，調高為3600元至3萬6000元，並通知限期改善；情節重大者，得移請公路監理機關吊扣牌照，車主應遵守法規，切勿任意改裝排氣管或不當操駕製造噪音。
環保局強調，未來持續精進執法作為與量能，民眾如發現疑似噪音車輛也可透過簡單三步驟檢舉，「拍」錄影或拍照，清楚拍下車牌號碼及排氣管，「記」記下車號、時間、地點、噪音狀況，「傳」至環境部噪音車檢舉網。
