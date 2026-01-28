台北年貨大街今年擴大禁菸 蔣萬安：希望吸菸者、非吸菸者分流

台北市長蔣萬安推「無菸城市」，市府昨宣布，台北迪化商圈年貨大街擴大禁菸範圍，將民生西路、西寧北路、民樂街及南京西路等全區設置，同時在大稻埕碼頭右側設臨時吸菸區。蔣萬安下午受訪指出，希望能夠做吸菸者、非吸菸者有效的分流。

商業處指出，相比去年年貨大街只有迪化街主幹道禁菸，今年範圍擴大，東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）北至民生西路的區域道路、騎樓、人行道及廣場皆禁菸；另外，歸綏街及民生西路接延平北路至環河北路的路段也全面禁菸。

台北市長蔣萬安下午赴文山區公所參加「與里長有約」受訪指出，昨天產業局、商業處有召開記者會，也特別說明今年年貨大街一樣是全面禁菸。今年的規模也再次擴大範圍到周邊的巷弄，商業處以及商圈還有在地里長們也去現場會勘，也達到共識，也就是這一次吸菸區會設在大稻埕碼頭入口處。

蔣萬安說，市府希望能夠做吸菸者還有非吸菸者有效的分流，讓吸菸的朋友有集中的地方吸菸，民眾就避免吸入二手菸的危害。

