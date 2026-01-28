快訊

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

帥兒遭周刊爆餵毒騙砲…伍思凱傳退休！趙傳親曝內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

台北年貨大街今年擴大禁菸 蔣萬安：希望吸菸者、非吸菸者分流

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴文山區公所參加「與里長有約」受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴文山區公所參加「與里長有約」受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安推「無菸城市」，市府昨宣布，台北迪化商圈年貨大街擴大禁菸範圍，將民生西路、西寧北路、民樂街及南京西路等全區設置，同時在大稻埕碼頭右側設臨時吸菸區。蔣萬安下午受訪指出，希望能夠做吸菸者、非吸菸者有效的分流。

商業處指出，相比去年年貨大街只有迪化街主幹道禁菸，今年範圍擴大，東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）北至民生西路的區域道路、騎樓、人行道及廣場皆禁菸；另外，歸綏街及民生西路接延平北路至環河北路的路段也全面禁菸。

台北市長蔣萬安下午赴文山區公所參加「與里長有約」受訪指出，昨天產業局、商業處有召開記者會，也特別說明今年年貨大街一樣是全面禁菸。今年的規模也再次擴大範圍到周邊的巷弄，商業處以及商圈還有在地里長們也去現場會勘，也達到共識，也就是這一次吸菸區會設在大稻埕碼頭入口處。

蔣萬安說，市府希望能夠做吸菸者還有非吸菸者有效的分流，讓吸菸的朋友有集中的地方吸菸，民眾就避免吸入二手菸的危害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

年貨大街 禁菸 蔣萬安

延伸閱讀

賈永婕不可能選台北市長 戴錫欽點名「這人」令蔣萬安嚴陣以待

要稱「台灣101」還是「台北101」？ 陳水扁：都沒有更名的必要

影／黃仁勳來台是否見面 蔣萬安：持續和輝達保持聯繫

三寶沒來…蔣萬安宣布好孕專車大升級 曝已是「聊天擔當」

相關新聞

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

針對豐原一家蛋雞場疑似超過千隻家禽大量死亡，台中市農業局動保處上午表示，獲報後立即派員前往訪視，確認該場家禽確有異常死亡...

台北變安靜了…噪音車擾民陳情件數大減近6成 環保局揭真相

北市環保局管制、取締高噪音車輛，民眾陳情件數連年下降，從2023年4653件、2024年3120件降至去年1992件。環...

台北年貨大街今年擴大禁菸 蔣萬安：希望吸菸者、非吸菸者分流

台北市長蔣萬安推「無菸城市」，市府昨宣布，台北迪化商圈年貨大街擴大禁菸範圍，將民生西路、西寧北路、民樂街及南京西路等全區...

台中染疫牧場「雞蛋網售全台」 食安處緊急盤點流向：全面下架回收

台中市豐原區一處牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」上網揭發此事。台中市長盧秀燕今證實，檢...

春節即將到來！全國流感疫苗僅剩13萬劑 疾管署：這4縣剩不到500劑

國內流感疫情持續上升，今年第三周類流感門急診就診計11萬501人次，較前一周上升3.9%，急診就診病例百分比達10.3%...

碎紙機紙屑丟垃圾還是回收？ 環保局解答：丟錯最高罰6000

農曆春節前後，許多民眾常在大掃除整理出大量含有個人隱私的帳單、信用卡信件或文件。為了保護個資，不少人習慣將這些紙張放入碎紙機絞碎後再丟棄。然而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。