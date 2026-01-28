快訊

慘！陸製摺疊手機到東北變「極光色碎碎冰」？專家喊話：零下低溫勿打開

台灣虎航「日本入境事先確認」作業明天起實施 這些航班適用

黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

豐原一蛋雞場因禽流感大量死亡 防檢署：依法須全數撲殺

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台中市長盧秀燕（中）今表示，豐原該養雞場確認禽流感陽性，防檢署則指出，如有禽場業者隱匿疫情未通報，最高可罰100萬。圖／聯合報系資料照片
台中市長盧秀燕（中）今表示，豐原該養雞場確認禽流感陽性，防檢署則指出，如有禽場業者隱匿疫情未通報，最高可罰100萬。圖／聯合報系資料照片

台中市豐原區1處蛋雞場近日傳出大量雞隻死亡，農業局昨獲報前往採樣送驗，稍早檢驗結果出爐，檢驗結果是H5N1高病原禽流感陽性。根據目前調查，業者自行撲殺或掩埋約1700隻雞隻，而雞場總數是約7000隻，明顯有不尋常大量死亡。農業部防檢署表示，全場7000隻蛋雞將全數撲殺，若有業者隱匿禽流感疫情，最高可罰100萬。

防檢署副署長傅學理表示，豐原區該蛋雞場約有7000多隻蛋雞，目前已發病死亡雞隻約1700隻，而依法H5N1高病原禽流感發生的禽場須全數撲殺，防檢署會要求台中市政府加強相關消毒措施，而養雞場業者若未主動通報場內雞隻異常死亡疫情，將以違反「動物傳染病防治法」，最高可處5萬至100萬元罰鍰，所撲殺的禽隻將不予補償，並可能被追究後續疫調與擴散責任。

傅學理指出，由於候鳥遷徙緣故，每年1、2月期間均為禽流感高峰期，防檢署已與野鳥學會等民間團體共同監測野鳥排遺，目前所採集的排遺多屬低病原，但相關業者仍要注意生物安全防治，例如保溫與通風，不可鬆懈。

禽流感 死亡 疫情

延伸閱讀

台中染疫牧場「雞蛋網售全台」 食安處緊急盤點流向：全面下架回收

豐原蛋雞場大量死亡檢驗結果出爐 盧秀燕：確認禽流感陽性

豐原蛋雞場爆雞隻大量死亡 中市農業局證實：有禽流感症狀

南市今年爆發首例禽流感 動保處緊急撲殺逾萬隻

相關新聞

台中染疫牧場「雞蛋網售全台」 食安處緊急盤點流向：全面下架回收

台中市豐原區一處牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」上網揭發此事。台中市長盧秀燕今證實，檢...

春節即將到來！全國流感疫苗僅剩13萬劑 疾管署：這4縣剩不到500劑

國內流感疫情持續上升，今年第三周類流感門急診就診計11萬501人次，較前一周上升3.9%，急診就診病例百分比達10.3%...

被爆雷？台北燈節重量級IP尚未公布 網友當柯南…泡泡瑪特！

再過2周多就是農曆新年，今年台北燈節2月25至3月15日登場，除「雙展區」，今年觀傳局推出雙IP讓民眾相當期待。除已亮相...

春節大掃除藏危機！瓦斯罐行動電源最危險 環保局：務必單獨打包

農曆春節將至，家家戶戶正緊鑼密鼓進行年終大掃除，垃圾與回收物排出量也進入高峰，南市府環保局提醒，民眾在除舊佈新時，務必將...

立百病毒將列法定傳染病 醫呼籲民眾應落實6大防護措施

印度出現立百病毒感染病例，各國防疫單位高度警覺。民眾應如何注意與預防？奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生...

故宮證實翠玉白菜已經回來了 肉形石正在宜蘭「出差」

故宮享有高人氣的翠玉白菜，去年9月赴捷克「出差」，日前已經悄悄返回故宮北院了。Threads不少網友分享親睹翠玉白菜的感...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。