豐原一蛋雞場因禽流感大量死亡 防檢署：依法須全數撲殺

台中市豐原區1處蛋雞場近日傳出大量雞隻死亡，農業局昨獲報前往採樣送驗，稍早檢驗結果出爐，檢驗結果是H5N1高病原禽流感陽性。根據目前調查，業者自行撲殺或掩埋約1700隻雞隻，而雞場總數是約7000隻，明顯有不尋常大量死亡。農業部防檢署表示，全場7000隻蛋雞將全數撲殺，若有業者隱匿禽流感疫情，最高可罰100萬。

防檢署副署長傅學理表示，豐原區該蛋雞場約有7000多隻蛋雞，目前已發病死亡雞隻約1700隻，而依法H5N1高病原禽流感發生的禽場須全數撲殺，防檢署會要求台中市政府加強相關消毒措施，而養雞場業者若未主動通報場內雞隻異常死亡疫情，將以違反「動物傳染病防治法」，最高可處5萬至100萬元罰鍰，所撲殺的禽隻將不予補償，並可能被追究後續疫調與擴散責任。

傅學理指出，由於候鳥遷徙緣故，每年1、2月期間均為禽流感高峰期，防檢署已與野鳥學會等民間團體共同監測野鳥排遺，目前所採集的排遺多屬低病原，但相關業者仍要注意生物安全防治，例如保溫與通風，不可鬆懈。