長照路上不孤軍奮戰 喜憨兒基金會推動「到宅服務」陪伴家庭照顧者

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
喜憨兒基金會7年前辦理「身心障礙者家庭照顧者支持服務」，由基金會社工為照顧者媒合營養師、物理治療師到家中協助，並提供心理協談、臨時照顧、資源轉介等。記者宋原彰／攝影
全台有89萬人為失能高齡長者，過半數由家人親自照顧，使得家庭照顧者長期承受高度的身心、經濟壓力；喜憨兒基金會7年前辦理「身心障礙者家庭照顧者支持服務」，由基金會社工為照顧者媒合營養師、物理治療師到家中，並提供心理協談、臨時照顧、資源轉介等，陪伴家庭走過最艱難的照顧時刻，許多受惠者都說「漫長的照顧路上，不再是孤單一個人硬撐」。

台灣許多照顧失能家人的重擔長期落在家庭成員肩上，根據衛福部統計，全台身心障礙人口近123萬人，65歲以上人口約467萬人，其中失能人口約89萬人，失能者當中，僅約2成使用政府長照服務，3成仰賴外籍看護工，超過一半只能由家人親自照顧，家庭照顧者長期承受高度的身心與經濟壓力，卻往往成為最容易被忽略的一群人。

喜憨兒基金會自2019年起辦理「身心障礙者家庭照顧者支持服務」，提供紓壓課程、心理協談、臨時照顧、資源轉介、定期關懷訪視及專家到宅等多元服務，其中「專家到宅」服務是針對照顧過程中出現專業困難，或照顧者本身健康狀況亮起紅燈的，社工評估後媒合營養師、物理治療師等人員到家中協助，降低照顧風險，也守住照顧者的健康。

張姓老翁的兒子小偉（化名）罹患早發性失智症，曾切除全部大腸，長期在家休養，日常起居全由張男照顧。張男本身也患有高血壓、高血脂及尿酸過高，社工家訪時發現後安排營養師到宅協助，張男開始記錄飲食、量測血糖並養成規律運動習慣，近期健康明顯改善，他說「不只是學到怎麼吃得健康，更重要的是，這樣我才能陪著小偉久一點。」

另一位照顧者阿梅，30多年來獨自照顧自閉症兒子，丈夫9年前中風後無法工作，家庭經濟與照顧壓力同時壓在她身上。喜憨兒基金會社工先協助完成身心障礙鑑定與生活補助申請，減輕經濟壓力，再引介社區式日間服務，鼓勵其兒子到小作所接受訓練，提升自我照顧能力，也讓她能有喘息的空間。隨著服務逐步介入，她的健康與精神狀況明顯改善，

喜憨兒基金會表示，家庭照顧是一場沒有終點的馬拉松，協助照顧者「先安頓好自己，才能照顧好家人」，正是家庭照顧者支持服務最重要的核心。未來也將持續結合專業資源，陪伴更多家庭走過最艱難的照顧時刻。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

