春節即將到來！全國流感疫苗僅剩13萬劑 疾管署：這4縣剩不到500劑

國內流感疫情持續上升，今年第三周類流感門急診就診計11萬501人次，較前一周上升3.9%，急診就診病例百分比達10.3%，上周更新增14例流感併發重症及5例死亡；本流感季累計472例重症，其中93例死亡；重症病例以65歲以上長者占63%，及具慢性病史者占83%為多，87%未接種本季流感疫苗。

農曆新年即將到來，民眾南來北往恐增加感染流感風險，衛福部疾管署發言人林明誠說，本季流感疫苗全國僅剩13萬2589劑，其中花蓮、澎湖、連江、金門剩下不到500劑；新竹市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣剩下不到2000劑，目前疫苗剩下不多，各縣市接種院所會縮減，需要接種的民眾請先洽醫療院所，避免撲空。

今年一月十五日起，實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗新制，提供20價結合型疫（PCV20）接種，取代過往13價及23價方案，目前施打第一周為1月15至21日接種量，達到1萬1648人，含65歲6524人及大於65歲5124人，而65歲以上接種過13或15價，接種PPV23者為2610人，呼籲符合施打資格者應盡速施打。

肺炎鏈球菌疫苗公費對象共三類，包括65歲以上民眾、55至64歲原住民及19至64歲IPD高風險對象。前述IPD高風險對象定義為，脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者（指曾接受任何治療癌症之藥物，包含注射式化療藥、口服化療藥、生物製劑、標靶藥物、免疫療法等藥物治療或放射治療者）及器官移植者。

另，四價流行性腦脊髓膜炎疫苗，今年一月一日起免收疫苗藥品費，截至昨天共有3038人接種，目前僅剩下四天，二月一日起恢復每劑疫苗費1525元，如有接種該項疫苗需求者，請攜帶健保卡、護照（或影本）前往旅遊醫學門診掛號，由醫師評估後接種，並得視需求開立「國際預防接種證明書」（黃皮書）。