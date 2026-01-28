快訊

黃仁勳吃完火鍋 路透：中國大陸批准進口首批輝達H200晶片

老牌餐飲品牌重建 冒險大改菜單能抓住Z世代目光？

動物集體暴斃竟是空拍機投毒！農場怒批不可饒恕：一定替動物討公道

高鐵第二檢修廠上梁 陳其邁：強化維修量能帶動高雄軌道產業升級

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵28日舉行第二檢修廠上梁典禮。（余弦妙攝）
台灣高鐵28日舉行第二檢修廠上梁典禮。（余弦妙攝）

台灣高鐵28日舉行第二檢修廠上梁典禮，高雄市長陳其邁與交通部長陳世凱、台灣高鐵公司董事長史哲等人共同主持祈福儀式，祈求工程平安順利。陳其邁表示，高鐵深耕台灣、深受民眾信賴，第二檢修廠啟用後，除有助強化高鐵整體服務品質，更可進一步帶動軌道維修與相關產業發展，提升高雄軌道產業鏈整體量能。

陳其邁指出，高鐵將於今年8月引進N700ST新型列車，運量與維修需求持續提升，第二檢修廠建置展現高鐵深耕南部、落實永續經營的決心。他感謝並肯定史哲董事長，領導高鐵持續推動以人為本的服務精神，透過大數據與精準調度，配合大型活動需求彈性加開班次，讓高雄演唱會交通疏運更加有效率。

陳其邁分享，高雄近年大型演唱會蓬勃發展，平均留宿率約七成，停留時間約23小時，單日同時在高雄舉辦多場大型演唱會，曾創下15萬人紀錄，交通疏運仰賴高鐵、台鐵及捷運等軌道系統全面支援，有效帶動城市觀光與經濟成長。

他回顧，高鐵從早年被質疑到如今成為國際永續評比肯定的企業，以高準點率及高服務品質深獲民眾肯定，實屬不易，並提及高雄輕軌發展成果，提到過去在建設時同樣受到質疑，但如今輕軌年運量已創下1330萬人次新高，這些都是台灣交通建設及軌道產業長期累積的成果。

台灣高鐵參考日本最新N700S車種，打造12組專屬台灣高鐵的N700ST新世代列車，首部新車今年7月於日本出廠，預計8月運抵台灣；左營基地「第二車輛檢修廠」興建工程於2024年1月動工，全長350公尺、寬42.1公尺、高度24公尺，總面積達2.4萬平方公尺，高鐵列車維修量能與駐車組數未來也將隨檢修廠完工啟用後提升。

高鐵公司說明，車輛檢修廠取得綠建築合格級證書，興建過程大量採用低碳建材與設備，規劃屋頂廣設太陽能板、配備廢水回收再利用等環保裝置，完工後將成為台灣高鐵首座取得綠建築認證的基地，落實企業社會責任與永續經營目標。

高雄輕軌 高鐵 陳其邁

延伸閱讀

迎接高鐵12組全新列車 高雄左營第二車輛檢修廠斥51億擴建今上梁

高雄市長藍白合有譜？ 陳其邁：沒注意到這個新聞

陳其邁加碼婚育宅及租金補貼 高雄逾萬戶受惠

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

相關新聞

春節即將到來！全國流感疫苗僅剩13萬劑 疾管署：這4縣剩不到500劑

國內流感疫情持續上升，今年第三周類流感門急診就診計11萬501人次，較前一周上升3.9%，急診就診病例百分比達10.3%...

被爆雷？台北燈節重量級IP尚未公布 網友當柯南…泡泡瑪特！

再過2周多就是農曆新年，今年台北燈節2月25至3月15日登場，除「雙展區」，今年觀傳局推出雙IP讓民眾相當期待。除已亮相...

春節大掃除藏危機！瓦斯罐行動電源最危險 環保局：務必單獨打包

農曆春節將至，家家戶戶正緊鑼密鼓進行年終大掃除，垃圾與回收物排出量也進入高峰，南市府環保局提醒，民眾在除舊佈新時，務必將...

立百病毒將列法定傳染病 醫呼籲民眾應落實6大防護措施

印度出現立百病毒感染病例，各國防疫單位高度警覺。民眾應如何注意與預防？奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生...

故宮證實翠玉白菜已經回來了 肉形石正在宜蘭「出差」

故宮享有高人氣的翠玉白菜，去年9月赴捷克「出差」，日前已經悄悄返回故宮北院了。Threads不少網友分享親睹翠玉白菜的感...

冬天手腳冰冷不一定是「天氣」害的 中醫師指出關鍵原因

氣溫屢創低，不少民眾反應即使穿得再暖，仍出現手腳冰冷、畏寒等不適感受。中醫師楊雅心說，手腳冰冷不單是氣溫下降所致，關鍵多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。