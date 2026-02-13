小心釀災！大掃除舊充電線、行動電源、鋰電池哪些可回收？丟錯恐罰6000元

農曆新年將至，許多人開始進行大掃除，整理抽屜時常會發現一堆「用不到的充電線、延長線、行動電源」。台灣電力公司提醒，這些老舊或破損的電線與行動電源不能隨意丟棄，除了可能造成安全疑慮，也屬於可回收資源，應交由清潔隊資源回收車或指定回收點處理。

台電指出，充電線、延長線、電源線等電線內含銅線，是可回收物品；外層包覆的PVC塑膠皮則不應投入焚化爐燃燒，反而應交由資源回收。若整理家中時發現電線老舊、破損或長期未使用，建議汰舊換新，並交由回收管道處理。至於網路線與電話線則屬於不可回收物，因其內部有多條細線包覆絕緣材料，導體線徑過小，不適合回收處理。台電也提醒，各縣市回收品項仍需依當地環保局規定為準。

行動電源方面，若曾摔裂或出現膨脹異常，建議立即淘汰並停止使用，但也不能丟進垃圾車。台電指出，行動電源內含鋰離子或鋰聚合物電池芯，一旦被垃圾車擠壓，可能引發火花甚至燃燒，造成火災風險，並危及清潔隊員與民眾安全。近期也曾發生多起因誤將鋰電池當一般垃圾丟入垃圾車，轉運時產生火花冒煙的事件，所幸未釀成更大災害。

至於廢棄電池的回收方式，台電提醒碳鋅電池、鹼性電池、鋰電池及可充電電池等都需回收，可送至設有回收設施的超商、量販店、藥妝店或攝影器材行等處，或分類後交由清潔隊資源回收車回收。除了行動電源與手機鋰電池，以下物品也請勿直接丟入垃圾車：高壓瓶罐（如髮膠罐、噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐等）、滅火器及瓦斯桶、金紙或香灰餘燼、食用粉狀物等。

過年大掃除時若有舊充電線、行動電源或電池要丟，務必先確認是否屬於可回收物，並依照各縣市規定，送至回收點或交給清潔隊資源回收車，以避免造成環境污染或安全事故。

充電線、行動電源、鋰電池屬於公告應回收廢棄物，若隨意丟入垃圾車，因容易受到擠壓、摩擦引起火災爆炸，最高可依《廢棄物清理法》開罰新台幣6,000元。應將其單獨妥善包裝後，交給清潔隊資源回收車、便利商店或量販店的回收箱，部分通路更提供回收折抵購物金優惠。