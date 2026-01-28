快訊

被爆雷？台北燈節重量級IP尚未公布 網友當柯南…泡泡瑪特！

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北旅遊網在臉書、脆等社群貼文說，「登登登… ​ 2026台北燈節雙IP的第二個到底是誰呢！偷放一張可愛剪影圖，即將降臨西門展區」，甚至小編再爆雷，「這次是大家搶翻天的超級角色們，不只一隻現身西門町街頭.....。」圖／引用自台北旅遊網

再過2周多就是農曆新年，今年台北燈節2月25至3月15日登場，除「雙展區」，今年觀傳局推出雙IP讓民眾相當期待。除已亮相的IP變形金剛，尚未公佈的重量級IP已經被許多眼尖網友從西門町一張可愛的台北燈節剪影猜，今年台北燈節的第二個尚未公開IP「應是泡泡瑪特！」

台北燈節日前舉辦記者會，宣布今年台北燈節首度「雙展區、雙IP」，除分別於西門町及圓山花博公園有台北燈節展區，今年也推雙IP行銷，第一個IP是已曝光為變形金剛，另外一個IP目前觀傳局尚未曝光。不過已經有眼尖民眾發現，西門展區一張燈節的可愛剪影，應該就是今年台北燈節的IP主角。

台北旅遊網也在臉書、脆等社群貼文說「登登登… ​ 2026台北燈節雙IP的第二個到底是誰呢！偷放一張可愛剪影圖，即將降臨西門展區」，甚至小編再爆雷，「這次是大家搶翻天的超級角色們，不只一隻現身西門町街頭.....。」並稱線索在這裡，留言一起猜！

許多網友紛紛當起柯南，在底下留言，有網友馬上貼出泡泡瑪特人氣角色Molly的照片，幾乎跟剪影一模一樣，讓其他網友大讚，如果今年台北燈節有泡泡瑪特IP，真的「好潮！好厲害，太可愛了！」

還有其他網友也敲碗自己喜愛的泡泡瑪特角色喊「到底是什麼～～～、labubu、星星人、dimoo、kubo、hachibubu、skullpanda...」、還有網友許願「可以有Labubu嗎？」

