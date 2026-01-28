聽新聞
春節大掃除藏危機！瓦斯罐行動電源最危險 環保局：務必單獨打包
農曆春節將至，家家戶戶正緊鑼密鼓進行年終大掃除，垃圾與回收物排出量也進入高峰，南市府環保局提醒，民眾在除舊佈新時，務必將易燃、易碎的危險物品挑選出來，並徹底落實「單獨打包、主動告知」，切勿直接投入垃圾車，以防清運過程中發生火災或割傷意外。
環保局指出，大掃除期間常見危險物品包含瓦斯罐、殺蟲劑等高壓瓶；含鋰電池、行動電源等廢電池；打火機、玻璃容器及燈管燈泡等，其中，卡式爐瓦斯罐或噴霧罐若有殘留內容物，經垃圾車斗強力壓縮後，極易引發氣爆。
環保局也說，近年來普及的行動電源與鋰電池，常因擠壓產生高溫火花，直接威脅第一線清潔人員的安全，為確保春節前夕垃圾清運順暢，提醒民眾上述物品絕對不可混入一般垃圾或大型家具堆中。
環保局建議，玻璃與燈管類等易碎品，可利用報紙或厚紙板妥善包覆，防止破裂割傷人員；高壓瓶罐需確認用盡，並在戶外通風處將內容物完全排空；鋰電池、行動電源與打火機則請各自獨立打包。
環保局強調，民眾在回收易燃及易碎物品時務必落實「完、包、警、收」4步驟，先確認內容物已用完，接著獨立打包並加註警語或口頭告知，最後交付給資源回收車，請民眾多一分用心，共同維護乾淨安全環境，歡喜迎接新年。
